València acollirà les 14 Jornades sobre Inclusió Social i Educació en les Arts Escèniques i la Música

La trobada es desenvoluparà, de manera presencial, en el Teatre Rialto com a seu principal i desplegarà diferents activitats en altres recintes de la ciutat, com el Teatre Principal o el Palau de les Arts, detalla l'Inaem en un comunicat.

Per a aquesta nova edició, s'amplia la denominació tradicional de les activitat, que passa a cridar-se Jornades sobre Inclusió Social i Educació en les Arts Escèniques i la Música amb l'objectiu de "donar una major visibilitat i espai a la música i subratllar la seua importància dins de la programació", expliquen els seus impulsors.

Els continguts i la programació artística completa d'aquestes 14 Jornades es presentaran a la tornada de l'estiu.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Un any més, l'objectiu d'aquestes jornades és "reforçar la idea que la participació ciutadana en les arts és un dret humà més, també per a les persones i col·lectius en risc d'exclusió social, i ha de ser fomentat per els qui tenen la responsabilitat de promoure-ho i facilitar-ho".

Comparteixen aquesta premissa totes les institucions que conformen l'organització de les Jornades: l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública, l'Agència Andalusa d'Institucions Culturals de la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Múrcia. A elles, enguany se suma l'Institut Valencià de Cultura (IVC).