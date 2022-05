COCEMFE Barcelona ha denunciado este martes en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, junto con su Movimiento Asociativo, la "desesperante espera" que miles de personas con discapacidad lleven viviendo desde hace años por una valoración a tiempo y una baremación actualizada.

Para lo cual, ha formado una fila de personas "para simbolizar y denunciar las intolerables esperas" que tienen que asumir las personas con discapacidad para poder acceder a sus derechos a causa de los retrasos existentes, tanto en la valoración del grado de discapacidad, como en la implantación del nuevo baremo de discapacidad, explica COCEMFE en una comunicado. Según datos de la Generalitat, en Cataluña hay 40.000 personas en lista de espera, 28.154 pendientes de la primera valoración y 11.764 esperando la revisión del grado de discapacidad.

Este acto, organizado con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ha contado con la participación de una representación de COCEMFE Barcelona, encabezada por Montserrat Pallarès, su presidenta, quien junto a las personas que actualmente permanecen a la espera de su valoración o que se renueve el baremo actual, han exigido poner fin a esta situación.

Explica el comunicado que durante sus intervenciones se ha denunciado que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica las personas con discapacidad en la ocupación, la educación, la accesibilidad, la salud y también les impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades.

En concreto, COCEMFE y sus organizaciones han explicado que el tiempo de espera es variable dependiente de la comunidad autónoma en la cual nos encontramos, pero incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia "encontramos diferencias notables sobre este tema". En la misma ciudad puedes encontrar un tiempo de espera medio de 11 meses y personas que tardan hasta 36 meses a conseguir tener la valoración.

En los casos más graves, hay personas que han muerto antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo este tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban.

El Movimiento Asociativo de COCEMFE hace hincapié en la importancia de concreción y rapidez en estos trámites para saber si las personas con discapacidad tendrán acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo.

Concentración de personas con dispacidad ante el Palau de la Generalitat. COCEMFE

Nuevo baremo de discapacidad

A todo esto, se suma el nuevo baremo de discapacidad, la espera del cual asciende además de 20 años. En este sentido, han destacado la urgencia de poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad, que ha sido consensuado entre organizaciones, como COCEMFE, con el gobierno central y las comunidades autónomas.

A pesar de que el nuevo baremo no es ideal -no aporta certezas sobre su despliegue, no indica qué elementos incorporará ante los grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad y de la infradotación de recursos en los servicios, que dificulta y condiciona la implantación- es necesario que se ponga en marcha porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursen con brote.