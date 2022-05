Marta Riesco sigue en el centro de todas las polémicas. Pese a haber afirmado, en múltiples ocasiones, su intención de salir del foco mediático, todos parecen empeñarse en que esto no sea así.

Hace solo unos días, la periodista aseguraba haber recibido una llamada de Luis Pliego, director de la Revista Lecturas, donde también habló con Rocío Carrasco. En la conversación, según Riesco, ambos le ofrecieron participar en un concierto en homenaje a Rocío Jurado.

Este martes, tras las acusaciones a las que la reportera se está enfrentando, pues múltiples fuentes aseguran que Riesco no habló con Carrasco, la periodista ha reaparecido, desde Sevilla, en El programa de Ana Rosa.

Entre lágrimas, Marta Riesco ha recalcado: "Yo no soy una mala persona. Nunca me inventaría esta información, bajo ningún concepto. Ellos han cambiado las versiones, yo no lo he hecho. Me parece denigrante que digan que se están cachondeando de mí".

"Me parece vergonzoso y denigrante el escarnio público que estoy sufriendo. He dado una información de algo que ocurrió hace diez días. Eso se sabe por Marta Riesco, no por Rocío ni por Fidel. Me están intentando dejar de loca, ridiculizar, vejar. De mí no se ríe nadie. Yo estaré llorando, pero sigo aquí, con mi micro y cumpliendo con mi trabajo. Marta Riesco no miente", ha asegurado la periodista.

Además, Riesco ha contado que Luis Pliego publicó su número de teléfono en las redes sociales: "Se están cometiendo unas atrocidades contra mi persona solo por haber dado una información incómoda. Yo hago un periodismo libre y estoy en un programa libre donde no se me dice lo que tengo que decir".

De la misma manera, la periodista ha apuntado: "Estoy deseando escuchar por qué me llama Rocío Carrasco y cuál es la encerrona que querían hacerme si yo no lo destapo diez días después. Y una pregunta más, ¿qué habría pasado si yo hubiera aceptado esa proposición?".

"A veces, la gente confunde que seas simpática y divertida con que seas tonta. Y yo no soy tonta. Nada tonta. Sé que no iba a cantar, por Rocío Jurado, Como yo te amo y No tengas miedo, en un escenario. Por mucho que lo quieran justificar. Esto es una historia muy gorda y muy grande y se ha acusado a una persona de un delito muy grave. Para mí, el peor. No puede ser que esas mismas personas que han denunciado a otra por maltrato se estén cachondeando de mí en esa comida", ha sentenciado Marta Riesco, visiblemente enfadada.

La reportera ha asegurado que "tiene pruebas" y no se atrevería a afirmar esta historia "si no estuviera bien cubierta". Además, la periodista ha recalcado: "Lo importante no es si yo hablo o no con Rocío en altavoz, que lo hice, sino qué se estaba pretendiendo con una persona que estaba mal con su pareja, con una persona que ha sido demandada y denunciada por violencia de género, con una persona que, se supone, está tan mal que no puede llamar a sus hijos por teléfono".

"Esto es una vergüenza. No se me puede poner a mí una pistola en la cabeza, mediáticamente, y decirme que si tengo la grabación o no la tengo. Todos hemos dado informaciones", ha destacado Riesco.