La Fira de Tots Sants de Cocentaina celebra la seua Mig Any amb activitats d'oci, gastronomia i formació

La iniciativa respon la finalitat de mantindre l'impuls per a l'hoteleria i el comerç local que va suposar el format de dos caps de setmana de Fira celebrat la passada edició, per a tractar d'evitar multituds i garantir suficient espai, segons informa el consistori en un comunicat.

Després de dos anys en els quals la tradicional Fira ha hagut d'adaptar-se a les circumstàncies sanitàries, arriba el retorn a la normalitat i dins de sis mesos s'instal·larà en els carrers amb l'oferta completa d'exposició comercial, gastronomia, oci i cultura que caracteritza a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, en el seu format tradicional.

No obstant açò, l'opció en dos caps de setmana consecutius, celebrat la passada edició com a mesura de seguretat enfront del Covid, va tindre una "molt bon acolliment" entre el comerç i hoteleria local, ja que va suposar una font d'ingressos important després de dos anys molt complicats per a aquests sectors com a conseqüència de les restriccions de la pandèmia.

Per a "mantindre eixe impuls", i com ja va fer al juny de 2019 per a celebrar la declaració d'Interés Turístic Internacional del certamen, l'Ajuntament de Cocentaina "ha apostat per l'organització del Mig Any durant una setmana del mes de maig, un format en el qual es condensarà l'organització del II Congrés de la Xarxa Comercial Fira de Tots Sants, les XV Jornades Gastronòmiques i la I Fira Fest", ha destacat el regidor de Fira, Eugenia Miguel.

Per açò, des del 16 al 22 de juny els establiments de Cocentaina, inclouran en les seues cartes plats d'arrossos, brasa i cuina típica de la comarca, a més de les típiques tapes locals. També, i com a novetat de l'oci nocturn, establiments del municipi oferiran els seus servicis en el recinte firal on durant un cap de setmana complet se celebrarà la I Fira Fest, un festival de música, amb una selecció d'intèrprets variada, solistes, grups soul, jazz, pop, sessions remember, fins i tot una jornada dedicada al públic infantil.

Dins del context del Mig Any de Fira de Cocentaina, l'Ajuntament ha organitzat també el II Congrés de la Xarxa Comercial Fira de Tots Sants, dirigit a totes les empreses participants en el certamen, amb l'objectiu de facilitar les ferramentes que permeten millorar l'experiència de venedors i visitants.

La trobada enguany comptarà amb dos dies dedicats de manera exclusiva a la formació de la xarxa comercial i un últim dia obert al públic, amb una temàtica centrada en la gastronomia i productes agroalimentaris tradicionals de Fira.

"La Fira és un gran esdeveniment que té al seu al voltant altres activitats i aquesta és una de les quals l'Ajuntament vol consolidar, tal com se celebren els mig anys d'altres dates tan importants per al poble com la Mare de Déu o les Festes de Moros i Cristians", ha agregat l'edil.

En aquest sentit, confia que siga un èxit "perquè han sigut anys molt durs per a aquests dos sectors i ara la gent té ganes d'eixir i de celebrar". "Aquest Mig Any també serveix de reclam per a convidar a la gent a la gran cita de novembre quan celebrarem la nostra 676 Fira de Tots Sants en el seu format tradicional de sempre", ha resolt.