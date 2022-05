Merino (Cs) pide a Puig ayudas para sectores electrointensivos y una reforma tributaria "ambiciosa" a largo plazo

Además, aunque ha garantizado que apoyarán la convalidación de los dos decretos contra la crisis -la bajada del 10% de las tasas autonómicas y el paquete de medidas para impulsar las energías renovables-, Merino ha advertido al también líder del PSPV que no se deje llevar por sus socios (Compromís y UP) y no permita que "vuelvan a pasar el rodillo" a la oposición.

Así lo ha trasladado tras un encuentro con Puig en el Palau de la Generalitat, donde ha recibido este martes al líder del PPCV, Carlos Mazón, antes de las reuniones con los síndics de Compromís y PSPV, Papi Robles y Manolo Mata, en el marco del acuerdo 'Alcem-nos' que firmaron todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

"En Ciudadanos puede encontrar a un aliado, pero mientras tenga esos lastres de socios que no le permiten acercarse a posturas más sensatas y moderadas, supone un impedimento para el avance de la Comunitat Valenciana", ha reiterado Merino, insistiendo en que no por ello dejarán de intentar "centrar" sus políticas.

Así ha garantizado que apoyan tanto los decretos anti-crisis como la petición de Puig de impulsar un pacto valenciano por las renovables, remarcando que "con Ciudadanos puede contar quizá más que con sus socios". Eso sí, ha abogado por que sea un acuerdo de futuro y "no cortoplacista para los próximos cuatro años", al hilo de la mesa nacional por la energía que pide la líder de Cs, Inés Arrimadas.

En materia de impuestos ha insistido en que la Generalitat debe deflactar la tarifa del IRPF y compensar a los sectores más afectados, como la cerámica de Castellón "asfixiada" por el coste del gas y "afectada" por el giro de Pedro Sánchez con el Sáhara. Por eso ha urgido a iniciar ya una reforma tributaria "ambiciosa en la medida de lo posible" para combatir el "infierno fiscal" de la Comunitat.

CONTRA EL CIERRE DE LAS NUCLEARES

A nivel nacional, la portavoz 'naranja' ha planteado a Puig la posibilidad de estudiar una "especie de compensación" en la factura de la luz similar a la bonificación de la gasolina, ha exigido "que no se pierda ni un euro" de los fondos europeos Next Generation y ha rechazado el calendario de cierre de las centrales nucleares porque ve hipócrita pensar que hay suficientes renovables como para abastecerse a corto plazo.

Respecto a la financiación autonómica ha vuelto a criticar que PP y PSOE no tienen "intención ni interés" de iniciar la reforma y que el Gobierno pretenda "prorrogarla" a la siguiente legislatura, "una injusticia absoluta para los valencianos". "No es fácil, pero hay que ser valiente y tomar en serio las reformas estructurales", ha recalcado, ya que ha ligado la infrafinanciación a los impuestos, al déficit y a la deuda "desorbitada".

Paralelamente, Merino ha reclamado de nuevo que la Generalitat realice una valoración de las políticas públicas para que "la gente sepa que sus impuestos están bien invertidos". Se ha preguntado "qué ha sido de la auditoría de la sanidad valenciana encargada hace años a la AIReF" (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y si "no quieren saber los resultados por qué les da miedo".