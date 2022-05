La duodécima sesión del juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, que comenzó el 11 de abril y está previsto que dure seis semanas, tuvo lugar este lunes en el tribunal de Fairfax (Virginia, Estados Unidos).

En este nuevo día, testificó Travis McGivern, otro de los guardaespaldas del actor, que aseguró que vivió momentos "supercariñosos" de la pareja que cambiaban rápidamente y se convertía en todo gritos.

Pero también subió al estrado Jack Whigham, exrepresentante del actor, que ahondó en el dinero que supuestamente perdió después de que Amber Heard publicara en 2018 un artículo de opinión en The Washington Post afirmando ser "una figura pública que representa el abuso doméstico".

Aunque la intérprete no mencionó a Depp, su abogado, Benjamin Chew, insistió en que se refería a él, y por ello se está celebrando el juicio. El artista pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras Heard, por su parte, respondió con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Entre algunas de las declaraciones, se sostuvo que la no continuidad de Johnny Depp en la saga Piratas del Caribe no estaba relacionada con el artículo, pero Jack Whigham defendió este lunes lo contrario.

"Después del artículo de opinión, fue imposible conseguirle una película de estudio, que es en lo que normalmente nos habíamos centrado", aseguró el exmánager mediante videollamada. El declarante reveló parte del sueldo de Depp en algunas películas para demostrar el dinero que había perdido tras este artículo.

Según Whigham, aunque no había contratos o conversaciones escritas, "Jerry Bruckheimer [productor de la saga] quería a Johnny Depp en la película" y se había cerrado un trato de 22,5 millones de dólares por la sexta entrega de Piratas del Caribe. Finalmente, eso no sucedió, pues en 2019 no tuvo "éxito" a la hora de conseguir que Disney volviese a contar con él.

"[El artículo] se convirtió en una especie de sentencia de muerte, algo catastrófico para Johnny Depp en la industria de Hollywood, causó un daño grave a su reputación personal y profesional", declaró el exrepresentante.

De hecho, ya el viernes en la undécima sesión del juicio, Christian Carino, exagente y examigo de la pareja, aseguró que el propio Jerry Bruckheimer había dicho que no volverían a contar con él para interpretar a Jack Sparrow "debido a las acusaciones y el escándalo que armó Amber".