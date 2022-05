Un total de 523 obres concorren als premis literaris de l'Ateneu Mercantil de València 2022

En concret, 143 novel·les aspiren a adjudicar-se el V Premi Nacional de Novel·la Ateneu; 275 competeixen per al VIII Premi Relat Curt i 105 al VI Premi de Poesia.

Una vegada aparcada la pandèmia, amb el retorn a la normalitat, les xifres de candidats han tornat als valors anteriors, ja que en l'última edició, amb motiu del llarg confinament, quasi es van duplicar les obres presentades. Va ser "un temps excepcional aleshores aprofitat per molts escriptors per a deixar anar la seua creació literària", explica la institució en un comunicat.

Després de registrar totes les obres presentades, aquestes passaran al procés de preselecció per part d'un equip de lectors, que tenen com missió seleccionar tots els escrits que passaran posteriorment als jurats integrats per escriptors, editors i crítics literaris.

El jurat de la Nit Valenciana de les Lletres es reunirà a primers de setembre per a seleccionar les obres guanyadores entre els finalistes. La decisió i el nom dels guanyadors es donaran a conéixer en un acte que se celebrarà a la fi de setembre.

Els certàmens literaris de l'Ateneu Mercantil comporten un premi en metàl·lic de 8.000 euros en el cas de Novel·la i de 1.000 per a cadascun dels guardonats en Relat Curt i Poesia, així com la publicació de les obres per l'Editorial Olé Libros, que col·labora en aquests concursos.

ÚLTIMS GUARDONATS, EN LA FIRA DEL LLIBRE

El IV Premi Nacional de Novel·la Ateneu Mercantil de l'any passat va ser para l'obra 'Alma' de Lorenzo Delgado Santos. El VII Concurs Nacional de Relat Curt va recaure en 'Silencio se rueda' de José Borredá Mateu, mentre el V Certamen de Poesia li ho va adjudicar al poemari 'Milán' de Pura García Pérez.

Tant Lorenzo Delgado Santos com a Pura García han firmat les seues obres guanyadores de novel·la i de poesia, respectivament, en la Fira del Llibre, en la caseta de l'Editorial Olé Libros.