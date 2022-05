L'IVO guanya el Premi Dret Sanitari 2022 de l'ADSCV

El president de l'associació, Carlos Fornes, ha anunciat al guanyador del guardó i ha subratllat que l'IVO és "un referent nacional i internacional en la lluita contra el càncer el treball del qual es desenvolupa en tots els vessants possibles: prevenció, diagnòstic, tractament, investigació i docència".

Per a decidir al guanyador, la Junta Directiva de l'ADSCV ha tingut en compte els següents criteris: contribució a la societat, impacte en les persones de la tasca desenvolupada i compromís amb el compliment de les degudes garanties jurídiques del desenvolupament del treball dels professionals de la salut. Malgrat que solament és necessària una majoria simple per a determinar el guardonat, la decisió s'ha pres per unanimitat.

"Per a l'Associació de Dret Sanitari de la Comunitat Valenciana -ha explicat Fornes- es tracta d'un premi més que merescut, ja que l'IVO s'ha convertit en un referent formatiu per a metges d'altres hospitals per les seues tècniques quirúrgiques avançades".

Carlos Fornes ha destacat que "l'Institut Valencià d'Oncologia es troba entre els 50 millors hospitals oncològics del món i porta 46 anys al servici de tots els valencians. Només en 2020, és a dir, en plena pandèmia, va atendre a prop de 28.000 pacients oncològics".

"D'altra banda -ha continuat- l'IVO també es caracteritza per invertir en la tecnologia més capdavantera per a combatre tot tipus de càncer pensant que el pacient patisca el menys possible i compta amb un laboratori de Biologia Molecular especialitzat en anàlisis genètiques moleculars per a estudiar el càncer hereditari".

Tal com indiquen les bases d'aquest guardó, el premi s'entregarà durant la celebració del V Congrés de Dret Sanitari de la CV, que tindrà lloc els dies 9 i 10 de juny en el Palau de Congressos d'Alacant. Arreplegarà el premi el director general de la Fundació IVO, Manuel Llombart.