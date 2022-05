Mazón avisa Puig que el PP no donará suport als decrets anti-crisi si no baixa impostos ni reparteix ajudes directes

Aquest són les "línies roges" que Mazón ha traslladat a Puig en una reunió en el Palau de la Generalitat, per on també passaran aquest dimarts els síndics de Cs i PSPV, Ruth Merino i Manolo Mata, respecte al suport dels 'populars' a la convalidació dels dos decrets en Les Corts: el de baixada del 10% de les taxes autonòmiques i el de les mesures contra la crisi energètica.

Mazón ha declarat després de la trobada que la baixada d'impostos i les ajudes són dos "condicions sine qua non" per a donar suport als decrets. Ha exigit que la baixada de l'IRPF siga urgent per als salaris més baixos i amb efectes retroactius a l'1 de gener, així com una suspensió de "totes les taxes" durant almenys sis mesos i que les ajudes vagen per a les famílies vulnerables i els sectors més afectats per la pujada del preu de l'energia.

Tots aquests diners eixiria, segons els seus càlculs, dels 1.300 milions addicionals que recaptarà la Generalitat en 2022 i que "cal retornar als ciutadans". És més, ha subratllat que els socialistes tenen una possibilitat de donar suport a la baixada de l'IRPF votant a favor de la iniciativa que el PP presenta aquest dimecres en el ple de les Corts.

Paral·lelament, ha assegurat que Puig li ha proposat un "pacte valencià" per a fomentar les renovables entre PP i PSPV, un acord que s'ha mostrat disposat a donar el seu suport malgrat les "contradiccions" que veu en la Conselleria de Transició Ecològica, amb "més de 300 projectes paralitzats". També ha reiterat el seu suport a la futura gigafactoria de Volkswagen en Parc Sagunt II i a l'ampliació del port de València.

Al marge de l'energia, el també president de la Diputació d'Alacant s'ha mostrat indignat amb l'última retallada en l'aigua que arriba a la província del Tajo-Segura, un fet que ha qualificat d'"ignomínia". "Pareix mentida que entre dos socialistes no siguen capaços", ha criticat en al·lusió a Pedro Sánchez, a qui al costat de la ministra Teresa Ribera ha descrit com els "enemics" del transvasament.

Per açò ha garantit que estarà en la tractorada convocada el 10 de maig a Alacant i ha tornat a carregar contra la "tebiesa" de Puig després de "dos anys de retallades ininterrompudes per part dels seus companys de partit". "No fa més que quedar bé", ha criticat sobre les al·legacions del Consell anunciades pel president.

NO ÉS CULPA DE FEIJÓO

Preguntat pel finançament autonòmic, Mazón ha explicat que ha tornat a traslladar a Puig la seua "preocupació" per la falta d'avanços des que el Ministeri d'Hisenda va presentar fa mesos l'esborrany per al nou model. Ha subratllat que "és mentida tirar-li la culpa a Alberto Núñez Feijóo" -nou líder del PP i expresident gallec- i que el Govern ha de "posar damunt de la taula una proposta justa per a la Comunitat Valenciana".

A més, s'ha mostrat favorable a la recuperació del dret civil valencià, mitjançant una reforma de la Constitució "sense riscos", "el més prompte possible" i amb "consens entre tots".

ASSUT I OLTRA

D'altra banda, sobre si el cas Assut pot augmentar la "pressió" sobre la vicepresidenta Mónica Oltra, el líder del PPCV ha afirmat que no té "ni idea" i que el que li importa és que "amb més o menys pressió", els membres del govern valencià "facen el seu treball" i baixen impostos.

Assut és un cas judicial del qual es va alçar el secret de sumari la setmana passada i que afecta a càrrecs del PP i el PSPV per presumptes comissions a l'Ajuntament de València durant l'època de Rita Barberá. Per la seua banda, un jutge va demanar la imputació d'Oltra (Compromís) pel suposat encobriment dels abusos sexuals per part del seu ex-marit a una menor tutelada, com a consellera d'Igualtat.