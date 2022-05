Air Nostrum busca a València tripulants de cabina de passatgers

Dins de la gira que estan realitzant per diverses localitats per a contactar amb possibles candidats, responsables de la companyia estaran el dilluns 9 de maig a València per a celebrar una jornada de portes obertes en la qual s'oferirà als interessats una visió interna de la companyia i de les característiques del treball en ella.

Les entrevistes amb els candidats tindran lloc en l'hotel NH València Center, de la capital del Turia (carrer Ricardo Micó, 1), a les 09.30 hores del dilluns 9, informa la companyia en un comunicat.

Els interessats a participar en els processos de selecció hauran d'introduir prèviament la seua curriculum vitae (CV) en la web de la companyia, en