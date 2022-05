Intersindical creu "inacceptables" els nivells de valencià per a la funció pública i exigeix a Bravo una "rectificació"

Per a aquest sindicat, "el tractament de Bravo al valencià ho equipara sociolingüísticament al castellà, la qual cosa s'alinea amb les falses tesis del PP que sostenen que les dos llengües estan en igualtat de condicions".

Intersindical recorda, en un comunicat, que va valorar positivament que, per primera vegada, la Llei de la funció pública regulara la competència lingüística en valencià per a tot el personal de les administracions públiques, encara que, alhora, criticava que la norma no fixara els nivells, "que s'hipotecaven a un futur reglament".

"Ara s'ha conegut que aquest reglament fixarà uns nivells que no garanteixen en absolut el domini lingüístic pertinent per a poder atendre la ciutadania en valencià, ja que només amb el nivell del batxillerat tots els cossos funcionarials tenen reconeguda la competència en valencià", critica l'organització.

En eixe sentit, el sindicat apunta que ja va presentar una proposta en el procés de negociació sindical i en la seua compareixença, al juliol de 2020, en Les Corts Valencianes, va defendre que per a acreditar la competència lingüística en els coneixements de valencià pel que fa al principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents els nivells exigibles serien: Grups A1, A2, B i C1: Certificat C1; Grup C2: Certificat B1 i Agrupacions professionals funcionarials: Certificat A2.

L'acreditació d'aquests coneixements de valencià hauria de realitzar-se mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Però per a Intersindical, el tractament que està rebent el valencià en l'àmbit de la funció pública -educació al marge perquè gaudeix de normativa pròpia des de fa anys- és, a la pràctica, "una equiparació amb el castellà quant al seu coneixement".

"No és de rebut que, a una llengua minoritzada com el valencià, se li equipare un domini lingüístic com gaudeix el castellà, que és la llengua dominant sociolingüísticament al País Valencià".

"Aquesta minorització de la llengua pròpia per la Conselleria que dirigeix Gabriela Bravo -continuen- confirma els temors que plantejava el sindicat quan es va regular la nova llei de la funció pública valenciana, que s'han vist confirmats ara".

A més, Intersindical demana tindre en compte que la competència lingüística serà aplicable no només a l'administració de la Generalitat Valenciana, sinó també a les administracions locals, universitats públiques, empreses públiques i personal estatutari.

"PAPER MULLAT"

Aquest fet "hauria de suposar donar un fort impuls a la promoció del valencià, l'apreciació del seu valor social i la seua presència pública i garantir els drets lingüístics de les valencianes i valencians, però tot açò es queda ara en paper mullat".

El sindicat està en contacte amb les entitats en defensa del valencià per a "analitzar la situació i emprendre les accions necessàries perquè el govern valencià dignifique la llengua dels valencians i treballe per la seua normalització real en tots els àmbits de la societat, començant per la funció pública valenciana i l'atenció a la ciutadania en la llengua del país".

A més, Intersindical Valenciana ha demanat una reunió urgent amb Gabriela Bravo per a "demanar-li explicacions i exigir-li una rectificació immediata", conclouen.