L'Hospital Clínic de València comença a realitzar trasplantaments renals

La incorporació d'aquesta activitat de trasplantament renal suposa una fita per al centre valencians i millorar les xifres i, amb açò, la supervivència i qualitat de vida de moltes persones.

L'Hospital Clínic porta realitzant explants d'òrgans des de l'any 1980, una activitat que s'ha incrementat un 200% des de l'any 2015. A més l'hospital ha sigut pioner implantant la donació en asistolia controlada (DAC) mitjançant el dispositiu ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria).

També desenvolupa des de l'any 2018, juntament amb l'Hospital La Fe, el programa d'ECMO mòbil per a donació en asistolia controlada, un programa en el qual equips de tots dos centres es desplacen a qualsevol centre de la Comunitat per a poder dur a terme aquest tipus de donació.

Sobre aquest tema, el coordinador de trasplantaments de l'Hospital Clínic i cap de secció del Servici d'Anestesiologia i Reanimació del mateix centre, Rafael Badenes, ha destacat que estem "molt satisfets i orgullosos" que l'Hospital Clínic de València passe a augmentar la llista dels centres trasplantadors de la Comunitat i permeta "incrementar encara més les bones dades de trasplantaments d'òrgans que ja registrem".

"Suposa a més un reconeixement al treball dut a terme per part de tots els professionals durant tots aquests anys quant a donació i trasplantament", ha explicat.

Per la seua banda, el cap de Servici de Nefrologia de l'Hospital Clínic de València, José Luis Górriz, ha explicat que "Espanya és el país amb major taxa de donació d'òrgans en el món i amb major taxa de realització de trasplantaments renals", però cada vegada "se sumen nous reptes per a mantindre eixe primer lloc mundial". Per açò, assenyala que el primer repte és aconseguir "optimitzar els òrgans" en un sistema en el qual la donació en asistolia suposa el 35% de les donacions".

Així, ha recalcat que en aquesta situació, l'acurtament del temps que passa des que s'extrau l'òrgan i s'implanta és "crucial" per als resultats del trasplantament renal, per la qual cosa "una adequada estratègia logística i de col·laboració entre centres trasplantadores permetrà un millor aprofitament dels òrgans a la Comunitat Valenciana".

De la mateixa manera ha posat l'accent en la importància del treball conjunt entre centres: "Aquest treball conjunt entre hospitals és necessari per a mantindre un continu creixement en la donació i trasplantaments i millorar en les llistes d'espera de pacients pendents d'un òrgan".

Així mateix, ha assenyalat que la realització de trasplantament renal a l'Hospital Clínic Universitari de València implica que ha existit "un treball conjunt i exitós de diversos servicis i tots els estaments sanitaris de l'hospital per a poder oferir resultats òptims als pacients amb malaltia renal".

UN 42,8% MÉS DE TRASPLANTAMENTS

La incorporació de l'hospital Clínic Universitari als hospitals que realitzen trasplantament renal i les noves estratègies plantejades per la Conselleria de Sanitat tenen l'objectiu de millorar la taxa de trasplantament renal a la Comunitat.

Durant els tres primers mesos d'enguany, la Comunitat Valenciana ha incrementat la seua activitat trasplantadora en un 42,8% i s'ha registrat un 12,2% més de donants d'òrgans respecte al primer trimestre de 2021.

En aquest sentit, de gener a març, els hospitals valencians han realitzat 79 trasplantaments de renyó, 32 hepàtics, 12 cardíacs, 15 de pulmó i 2 de pàncrees.