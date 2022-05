L'AVI destina 410.000€ a noves mascaretes i pantalles amb additius naturals antivirus i bacteris

Per a açò, s'estan explorant nous recobriments i plàstics obtinguts a partir d'extractes botànics que milloren els atributs dels actuals equips de protecció individual (EPI).

La iniciativa, batejada com Dotmask, és un dels projectes estratègics en cooperació que ha comptat amb el suport de l'Agència amb un import de 410.000 euros en el marc de la seua última convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva.

Està coordinada per l'empresa química Lamberti i compta amb la participació de l'Institut Tecnològic del Plàstic, Aimplas; l'Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital La Fe de València, la biotecnològica ADM Biópolis i la firma fabricadora de mascaretes Airnatech.

El desenvolupament de materials amb capacitat antibacteriana i viricida respon la necessitat de reduir la incidència de contagis provocats per patògens com el de la covid-19, que, amb freqüència, es transmeten principalment per via aèria.

Els virus i bacteris resulten especialment perillosos en entorns hospitalaris, on és més habitual que aquests microorganismes adquirisquen resistència als fàrmacs. Fins ara, els recobriments dissenyats com a mesura passiva de protecció empraven additius inorgànics basats en metalls.

No obstant açò, aquesta composició presenta alguns inconvenients, com la seua propensió a la corrosió en determinats ambients, o el possible alliberament d'ions actius, la qual cosa ha obert un debat sobre la seua potencial toxicitat, explica la Conselleria d'Innovació a través d'un comunicat.

Les substàncies extretes de plantes mantenen, en canvi, aquestes mateixes propietats bactericides i viricides, amb l'avantatge que, en tractar-se de compostos d'origen natural, presenten un menor risc d'efectes secundaris, al·lèrgies o toxicitat, tant per a la persona usuària com per al medi ambient.

Precisament en aquesta direcció, el projecte Dotmask està desenvolupant materials basats en compostos fenòlics d'origen natural, l'activitat del qual antimicrobiana s'ha comprovat molt elevada, amb l'objectiu d'integrar-los en equips de protecció individual (EPI).

D'aquesta manera, es pretén aconseguir "una protecció altament eficaç davant dels patògens, aconseguint una disminució significativa de la transmissió de malalties", subratllen.

PERSONAL SANITARI I D'EMERGÈNCIES

Els nous recobriments antimicrobians, desenvolupats a partir d'extractes botànics que s'han obtingut a través de la biotecnologia, s'aplicaran tant a tèxtils per a la confecció de macaretes, com a làmines de plàstic amb les quals es fabricaran pantalles de protecció facial. Dos sistemes de prevenció millorats, que reforçaran la seguretat dels servicis sanitaris i d'emergències i ampliaran les opcions de protecció de la població en situacions de pandèmia.

Per al desenvolupament d'aquestes solucions biotecnològiques, Lamberti, especialitzada en recobriments químics, compta amb el suport d'ADM Biópolis, que analitzarà les capacitats antimicrobianes d'aquests additius i escometrà els preceptius assajos de toxicitat.

Per la seua banda, Aimplas i Airnatech contribuiran, respectivament, al desenvolupament de materials plàstics antimicrobians i a la incorporació d'aquests nous additius a les mascaretes. L'efectivitat dels compostos en un entorn sanitari real es posarà a prova en l'Hospital La Fe de València, gràcies a la contribució del IIS La Fe.

Sobre aquest tema, el vicepresident executiu de l'Agència, Andrés García Reche, ha destacat la importància de la cooperació entre els agents del sistema d'innovació com a via per a fer front a desafiaments de gran importància com, per exemple, la protecció contra virus i bacteris. "Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia és la necessitat d'innovar i consolidar un sector sanitari sòlid i creatiu, que no solament ens aporte autonomia enfront dels fabricants radicats a l'exterior, sinó que, a més, permeta a les nostres empreses competir amb les grans firmes internacionals", expressa.

"Comptem amb un gran potencial científic i tecnològic focalitzat en la salut, que hem de ser capaces de transferir al nostre teixit productiu. Projectes estratègics com el present constitueixen una oportunitat única per a avançar en aquesta direcció", ha continuat.

El projecte s'alinea amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, coneguda com a S3, que coordina la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i que arreplega com un dels objectius prioritaris la "promoció de la salut i sanitat eficient".

De la mateixa manera, la iniciativa també connecta amb les conclusions del Comité Estratègic en Innovació Especialitzat (CEIE) en Emergències, òrgan assessor de l'AVI que orienta les prioritats d'innovació en aquest àmbit.

De fet, les persones especialistes de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l'empresariat que formen part d'aquest equip multidisciplinari insten específicament a millorar les propietats dels equips de protecció individual (EPIs), usades pels equips d'emergències.