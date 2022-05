Qué dice la letra de 'Ela', la canción de Andromache que representará a Chipre en Eurovisión 2022

El festival de Eurovisión, uno de los eventos musicales más esperados del año, ya está aquí. Los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición.

En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

Así es el tema que llevará Chipre



Andromache representará a Chipre en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín con la canción Ela.

Melodies ringing through my head when you lay eyes on me

The rush is from my perfect view, so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

All in my, in my head

All in my, lucid dreams

Take my pain away

Έλα έλα, έλα έλα

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You can be my only one

Na-na-na-na-ni-aman

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Έλα, έλα, έλα

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Έλα, έλα, έλα

Chemistry

Moving to the beat in perfect harmony

I'll show you what's it's like beyond your fantasy

My remedy

All in my, in my head

All in my, lucid dreams

Take my pain away

Έλα έλα, έλα έλα

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You could be my only one

Na-na-na-na-ni-aman

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Έλα, έλα, έλα

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Έλα, έλα, έλα

Αμάν, aμάν

Take my pain away

Έλα έλα, έλα έλα

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You can be my only one

Na-na-na-na-ni-aman

Έλα, έλα, έλα

Έλα, έλα, έλα