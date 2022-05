Detinguda una empleada d'una residència de majors de Sant Vicent del Raspeig per robar joies a tres ancianes

Després de la primera denúncia interposada, gràcies a la col·laboració del centre de majors ha sigut possible donar amb més víctimes afectades per aquesta dona. Fins al moment, se li han imputat tres delictes de furt comesos en el seu lloc de treball.

La detinguda ha sigut entregada a l'autoritat judicial competent, qui ha decretat la seua posada en llibertat amb la imposició de mesures cautelars, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

L'operació va arrancar quan la Guàrdia Civil, al mes de març, mitjançant la denúncia d'un familiar d'una interna d'una residència d'ancians de la localitat, va tindre coneixement de la suposada sostració d'una cadena i un penjoll, tots dos d'or.

Amb la finalitat d'aclarir els fets, ocorreguts entre desembre i febrer, l'Àrea d'Investigació del Lloc Principal de Sant Vicent del Raspeig va decidir donar inici a la 'Operació Joyan'.

Els agents, gràcies a la col·laboració de la direcció del centre de majors, van detectar en la mateixa residència altres dos fets similars per les mateixes dates, que van ser igualment denunciats pels familiars d'altres dos usuàries del centre.

Després d'una anàlisi dels fets denunciats, els agents van comprovar que tots els furts tenien una connexió entre ells i que tots els indicis assenyalaven a una dona espanyola de 44 anys, sense antecedents policials, empleada de la residència, qui presumptament seria l'autora dels robatoris de les joies desaparegudes.

Una vegada centrades les investigacions en la sospitosa, els agents van poder comprovar que els objectes van ser venuts en un establiment dedicat a la compra i venda de joies.

El passat 19 d'abril els investigadors van citar en el lloc Principal de la Guàrdia Civil de Sant Vicent del Raspeig a la principal i única sospitosa per a detindre-la i imputar-li tres delictes de furt. No obstant açò, l'operació continua oberta, per la qual cosa no es descarta que puguen aparéixer nous perjudicats.