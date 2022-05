FVET reclama aparcaments segurs i àrees de descans per als transportistes valencians

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) registra només dos dels 42 aparcaments per a vehicles pesats que hi ha a Espanya, "una manca que es replica en les àrees de descans: només 13 de les 617 zones de descans es troben en aquesta autonomia".

En concret, les zones d'estacionament per a camions, registrades conforme als criteris que considera el Mitma sobre seguretat (inclusió de vigilància, registre d'entrada i eixida, registre de les mercaderies, il·luminació, tancat, entre uns altres), es troben a Caudete de las Fuentes/Venta del Moro i El Puig de Santa María.

Per la seua banda, les àrees de descans, que, segons el Ministeri, han d'estar proveïdes de "el necessari per a facilitar el descans dels usuaris de les carreteres fora de les zones destinades a la circulació", estan més distribuïdes entre les províncies de Castelló (set), València (tres) i Alacant (tres).

"És imprescindible disposar d'una xarxa d'aparcaments segurs i àrees de descans que incloguen servicis bàsics com a dutxes i lavabos, internet i opcions de compra d'aliments i que tinguen mesures per a assegurar les mercaderies que transporten els conductors. A més de dignificar les condicions de treball dels nostres professionals, un millor descans dels transportistes es tradueix en major seguretat vial i fins i tot millores en l'eficiència de les operatives", ha assenyalat el president de FVET, Carlos Prades.

La dotació d'infraestructures per als vehicles pesats "redunda en benefici de l'activitat econòmica i més tenint en compte el pes del transport valencià", ha indicat el president de l'entitat.

Segons el Mitma, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia, per darrere d'Andalusia i Catalunya, amb major volum de mercaderies transportades en 2021 en tota Espanya, 279 milions de tones, un 20% més respecte a l'any anterior.

Des de la Federació s'estan impulsat propostes per a afrontar aquest dèficit, començant per zones d'activitat industrial, com el Parc Logístic de Riba-roja. Recentment, el ple de l'Ajuntament ha reclamat la construcció d'aparcaments "intel·ligents" per a poder posar fi als recurrents problemes d'estacionament. A més, en aquest polígon els transportistes manquen de zones de descans, dutxes i lavabos per a la seua higiene personal.

A la fi de la setmana passada, el Ministeri va anunciar una dotació de 25 milions d'euros per a subvencionar projectes orientats a la construcció i millora de zones d'aparcament segures per a vehicles comercials, en el marc de Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital.

Per la seua banda, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Política Territorial, està elaborant un estudi per a millorar les condicions de treball dels professionals del transport. "Aquest dèficit precisa d'una implicació de les administracions per a oferir garanties. És nostre deure de defendre als conductors i estem treballant amb l'administració territorial per a aconseguir-ho", ha conclòs Prades.