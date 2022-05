Una experta recomana limitar a dos hores seguides el consum de pantalles en xiquets i no usar-les abans de dormir

Per açò, la doctora Teresa Sánchez-Minguet, oftalmóloga de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre, Vithas València Consuelo i Vithas Aguas Vivas, avisa que "la sobreexposició a tot tipus de pantalles és negativa per a la salut visual i postural, per tant, no es recomana als xiquets romandre més de dos hores seguides per dia ni l'ús de dispositius abans d'anar a dormir".

Activitats com llegir, jugar o fer exercici "no haurien de ser reemplaçades per hores enfront del televisor o la tablet, ja que són activitats més enriquidores per al seu desenvolupament tant intel·lectual com a cognitiu i motor", considera l'especialista.

Alguns dels símptomes derivats d'un ús perllongat d'aquest tipus de dispositius són dolor ocular (ulls cansats), visió borrosa transitòria, fins i tot doble, dificultat d'enfocament en diferents distàncies, sensibilitat a la lluentor de la llum, mal de cap i ulls irritats, secs o cansats i altres símptomes extraoculars com a dolor d'esquena o de cap.

"És important recalcar, -afirma l'experta en un comunicat-, que l'ús continuat de tauletes provoca un excés d'acomodació que facilita l'aparició de miopies i en el cas dels xiquets que tinguen predisposició a patir-la un augment de la mateixa. Per aquesta raó, és recomanable afavorir les activitats a l'aire lliure o, en defecte d'açò, relaxar l'acomodació cada dos hores mirant lluny deu minuts".

MALDECAPS I MAREJOS

"En la nostra consulta, cada vegada venen més xiquets i joves que presenten major sensibilitat en enfocar de manera perllongada, dificultat en els canvis d'enfocament segons distàncies, maldecaps, marejos, dolor cervical, visió desdoblegada ocasional i falta de concentració", constata la doctora, que agrega que "prop del 70% de la població pateix fatiga ocular provocada per l'excessiu ús de pantalles, és a dir l'astenopia, que és la resposta del nostre sistema visual enfront d'una situació que requereix un esforç muscular excessiu durant un llarg període de temps".

D'altra banda, fixar els ulls a l'excés sobre una pantalla disminueix la freqüència de parpelleig. "La correcta lubricació de l'ull es produeix gràcies al parpelleig regular, per la qual cosa si disminuïm la seua freqüència estarem afavorint l'evaporació de la llàgrima i per tant una simptomatologia de sequedat ocular, la qual pot ocasionar símptomes com a visió borrosa tant des de lluny com des de a prop que fluctua amb el parpelleig, picor o coentor d'ulls juntament amb la sensació d'arena dins de l'ull", explica Sánchez-Minguet.

Per a l'especialista, el recomanat és "limitar el temps d'ús dels dispositius electrònics; mantindre una distància prudencial pel que fa a les pantalles; veure la televisió amb llum en l'estada, descansar almenys 10 minuts per cada hora de visionat i mantindre una distància de mínim dos metres respecte al televisor". "A més, -conclou-, els xiquets haurien d'adquirir hàbits saludables per a la seua salut visual com una dieta equilibrada rica en magnesi, Vitamina C i A".