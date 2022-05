El famoso youtuber Pau Clavero, convertido en un fenómeno en las redes sociales tras cruzar el desierto del Sáhara a bordo de El tren del hierro, un ferrocarril que transporta este mineral a lo largo de 600 kilómetros y que se ha convertido en el más peligroso del mundo, estuvo este lunes en Zapeando hablando de sus experiencias.

Entonces, comentó cómo ha sido visitar algunos de los barrios más peligrosos del planeta, como las comunas de Medellín, las favelas de Pakistán, el suburbio de Alexandra, en Sudáfrica, o el Bronx (Nueva York).

"Queremos saber cuántas veces te han robado la cartera", le preguntó María Gómez, acerca de estas experiencias tan extremas.

"No me la han robado nunca, solo en Barcelona. Pero fuera nunca", sorprendió el youtuber, provocando las risas en plató. "Es ley de Murphy. Al final yo he estado en sitios con cantidad de dinero encima, con cámaras, etc, y luego, de repente, te roban en Barcelona, en Plaza Cataluña", se explicó el traveller.

Entonces, Dani Mateo hizo una apreciación. "Me imagino ahora a Ada Colau en su casa diciendo: 'no, hombre, Pau'", señaló el presentador.