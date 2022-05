Qué es el 'Big five' de Eurovisión y por qué estos países pasan directamente a la final

El evento musical más popular a nivel internacional ya está aquí. El próximo sábado 14 de mayo, a partir de las 21.00 horas, comenzará la gran gala final de Eurovisión 2022 con los países elegidos en las dos semifinales previas, que tendrán lugar el 10 y 12 de mayo.

A estos países seleccionados se suman los cinco que pasan directamente a la final al formar parte del grupo conocido como 'Big five'. Pero, ¿qué países son este año y por qué pasan directamente a la final del sábado?

¿Qué países entran en el 'Big five'?

'Big five' es el nombre que recibe este grupo de cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, y que tienen asegurado su puesto en la gran final. Una iniciativa que surgió en 1996 cuando Alemania no consiguió participar tras no clasificarse en la semifinal, lo que generó un problema económico para los organizadores del festival.

El origen de Eurovisión se remonta a 1955, cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) puso en marcha un festival de la canción en el que podían participar todos los miembros activos y que se retransmitiría de manera simultánea.

En este sentido, los cinco países que realizan el mayor aporte económico y que forman parte del 'Big five' son los siguientes: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. A estos cinco países se suma cada año el anfitrión del festival y que logró ser ganador en la edición previa, por lo que este año coincide con uno de los de este grupo al celebrarse en Italia

No obstante, esta situación ha provocado las quejas de muchos países a lo largo de las ediciones, ya que pueden quedarse fuera en las semifinales, aunque sus propuestas sean de mejor calidad que las de los países del 'Big five'.