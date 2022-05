Nuria Roca y Juan del Val forman uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional. Y es que no todos los días se celebran veintiún años de amor. Eso es lo que llevan casados la presentadora y el escritor y, ahora, la valenciana ha desvelado cuál es el secreto, al menos en su caso, para la buena salud de una relación.

"Solo sé que es la persona con la que quiero estar y tengo la suerte de que él quiere estar conmigo", asegura la presentadora de La Roca a la revista ¡Hola!

"Creo que es importantísimo gustarse. Quererse es muy fácil y gustarse es muy muy difícil. Que después de tantos años nos sigamos gustando es maravilloso. Luego, admirar a la persona, respetarla y pasarlo bien", dice, sobre la fórmula del éxito.

Sobre si se dedican piropos, la respuesta es afirmativa. "La verdad es que, cuando me ve guapa, me lo dice. Y me gusta mucho escucharlo porque sé que es verdad. Si no, no me lo dice".

A la pregunta de qué admira de su marido, asegura que "muchísimas cosas". "Sobre todo, su capacidad de análisis y de trabajo. Es la persona más resolutiva que he visto en mi vida. Y la menos perezosa", señala la valenciana.

Físicamente, le encanta "su mirada". "Cuando ríe, su ironía. Y tiene unos brazos preciosos", señala la comunicadora sobre Del Val.