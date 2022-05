Kim Kardashian perdió siete kilos para enfundarse el traje de Marilyn Monroe para la MET Gala

Quizá se iba algo de época con la temática elegida para la MET Gala de este 2022, la Gilded Age estadounidense de principios del siglo pasado, pero Kim Kardashian no ha podido resistirse a la tentación de vestirse de Marilyn Monroe, un icono norteamericano. Y no fue vestirse de ella, sino como ella. Literalmente: con el mismo traje que la actriz llevó en el icónico momento en el que le cantó Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962, tres meses antes de morir -ella- y un año antes del asesinato del mandatario.

La empresaria e influencer, que ha ido acompañada de su novio Pete Davidson y posaron juntos -este mismo fin de semana había sido la primera vez que lo hacían-, ha sido la encargada de cerrar una alfombra roja que esperaban esta transformación desde que comenzasen los rumores varias horas antes de que llegase el momento de desvelar su look.

Tal y como ha revelado a la revista Vogue, la idea se le ocurrió "espués de la gala de septiembre del año pasado". "Pensé: ¿Qué habría hecho para el tema estadounidense si no hubiera ido de Balenciaga? ¿Qué es lo más estadounidense que se me ocurre? Pues Marilyn Monroe", ha explicado, así como su momento más célebre fue en aquel evento demócrata con un vestido imposible.

Imposible tal y como descubrieron ella y el humorista la semana pasada en el museo Ripley's Believe It or Not de Orlando, Florida, el cual adquirió la prenda por 4,8 millones de dólares en 2016. Hasta allí viajaron para saber si la estrella iba a poder entrar en él, dado que el traje -obra del diseñador de vestuario Jean Louis basado en un boceto de Bob Mackie- fue cosido originalmente sobre el propio cuerpo de Marilyn.

Y es debido a ello que Kim Kardashian ha tenido que perder hasta siete kilos en tres semanas para no dejar de sorprender en una de las noches más predispuestas al asombro en el mundo de la moda. "Era esto o nada", ha asegurado, poco antes de explicar cuál ha sido su rutina.

"Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta, eliminé de la dieta azúcares y carbohidratos, y solo comía las verduras y las proteínas más limpias", ha contado, así como que lloró "de alegría" al comprobar que entraba en la prenda y que volvería a llorar esa misma noche cuando tuviera una pizza extragrande delante de ella.

Por último, Kimberly ha agregado que teñirse el pelo de rubio platino para parecer la mítica actriz le llevó "todo el día, 14 horas seguidas".