Chanel, en 'El hormiguero': "Por ganar el Benidorm Fest me dijeron que iban a ir a Turín con una metralleta a por mí"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Chanel, la próxima representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 que se celebrará en Turín del 10 al 14 de mayo.

Pablo Motos charló con ella sobre su marcha a Italia esta semana y cómo está preparándose física y psicológicamente su participación en el popular certamen con la canción SloMo.

"Pasado mañana nos vamos a Turín y ya no puedo decir que no quiero ir, que estamos a 10 días. Anoche estaba muy inquieta, pero duermo bien", afirmó la cantante entre risas.

El presentador quiso recordar la polémica que surgió en el Benidorm Fest con la victoria de la artista, que fue muy criticada: "Hasta una semana después no me hice a la idea de que habíamos ganado".

"Cuando estaba en el escenario percibí una energía muy rara y al llegar al hotel me dijeron que no mirara redes sociales, que hay mucho fan pasional, pero lo hice y vi lo que estaba pasando", reconoció Chanel.

Y añadió: "Soy una mujer muy positiva, no me gustaría decir que me lo amargaron porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce, un aprendizaje"

“No me gusta decir que me amargaron, pero fue un aprendizaje”. Hablamos con @ChanelTerrero sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’ tras proclamarse ganadora #ChanelEH pic.twitter.com/5nHkhIzOmf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2022

Motos destacó el peligro de las redes sociales, a lo que la cantante señaló que "es un tema muy delicado, estás juzgado siempre, pero cuando ya no te atacan tu trabajo, sino que sufres amenazas o ataques racistas, todo cambia".

"Pero uno de los más graves fue que me dijeron que iban a ir a Turín con una metralleta a por mí", recordó la cantante sobre los ataques sufridos en redes.

Chanel, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"¿Cómo fue la primera noche de fiesta después de ganar?", le preguntó el presentador. “Pasaron unos días hasta que decidí salir, iba con amigos y tenía miedo por si me tiraban un hielo o algo, pero al final nada, todo muy bonito”.

España es una de las favoritas para ganar Eurovisión junto a Ucrania o Italia: "Es una competición, pero yo estaría contenta si salgo del escenario, miro a mis bailarines y estamos satisfechos de hacer un buen show, luego lo que pase no está en nuestra mano", comentó Chanel.

Motos también comentó la dificultad de cantar y bailar al mismo tiempo sin que la voz sufra mucho y quiso saber cómo lo entrenaba su invitada de este lunes.

"Llevo haciendo musicales mucho tiempo y hay que bailar, cantar, interpretar… y hacer shows todos los días. Esto ha sido un entrenamiento muy importante para mí", afirmó la artista.

"Para esta coreografía tuve que cantar en cinta con tacones. Empecé en zapatillas y al primer cuarto de la canción ya no podía, pero el segundo día conseguí la mitad y el tercero ya lo tenía hecho, luego le añadí el plus de los tacones”, admitió.

Chanel, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

La letra de SloMo, al Congreso

El valenciano también subrayó que la letra de la canción la analizaron en el Congreso: “La música es arte y es subjetivo, no hay arte malo o bueno, no se puede sentenciar, abramos la mente y disfrutemos”, respondió la invitada.

“Para mí es una letra divertida que te hace sentir segura de ti misma. Es una canción para disfrutar, venimos de una época muy oscura y dura, ¿qué hay de malo en poner un on y disfrutar?”, aseguró.