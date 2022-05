El PSPV respecta "totalment" l'eixida de Mata i decidirà al nou síndic en els pròxims dies

"Respectem totalment la seua decisió i en els pròxims dies es decidirà qui ocupa el càrrec a partir d'ara", subratlla el partit en un comunicat l'endemà passat de l'anunci del també sotssecretari general del PSPV de deixar el portaveu per a centrar-se en la defensa de Jaume Febrer, el presumpte capitost del cas Assut.

Aquesta trama, de la qual es va alçar el secret de sumari la setmana passada, afecta a càrrecs del PP i del PSPV per presumptes comissions en l'Ajuntament de València durant l'etapa de Rita Barberá.

Al marge de Mata, en la comissió executiva nacional dels socialistes valencians, celebrada a Alacant i presidida pel president i secretari general, Ximo Puig, s'ha analitzat l'actualitat política autonòmica i nacional.

"La resposta socialista a la crisi provocada per la invasió d'Ucraïna demostra que tenim un govern, el liderat per Ximo Puig, que genera ocupació i estabilitat per a tots els valencians", ha declarat abans de la reunió la sotssecretària general d'Igualtat i portaveu del PSPV, Ana Domínguez.

Així, després d'advocar per "governs que es posen del costat de la ciutadania", ha ressaltat que la Generalitat ha impulsat un pla de quasi mil milions d'euros per a ajudar a soportar aquesta crisi a la ciutadania, els empresaris i els autònoms. "Som l'autonomia que més ocupació ha creat en el primer trimestre de l'any de tota Espanya", ha afegit, i ha insistit que "la recepta socialista funciona".

D'altra banda, la portaveu ha celebrat la recuperació del grau de Medicina en l'Universitat d'Alacant, "una decisió que reafirma l'aposta d'aquest govern per una sanitat pública forta, la innovació i la investigació", a més de permetre tindre "més i millors professionals sanitaris de cara al futur".