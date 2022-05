Aunque hay que hacerlo de manera regular, con la llegada del buen tiempo y la primavera, es importante ayudar a nuestros perros, gatos y demás mascotas a evitar coger parásitos. Las desparasitaciones, que ya de por sí debemos realizarlas con regularidad, se vuelven un factor imprescindible en esta tarea, por lo que es vital conocer qué opciones hay y cómo podemos administrárselas a nuestros peludos.

Existen dos tipos de desparasitación, la interna y la externa, siendo esta última la que más reforzamos en esta época del año. Pero, ¿qué tipos de desparasitación externa existen? Ana Ramírez, directora técnica veterinaria de las clínicas Kivet de Kiwoko explica que las formas de protección externa son "pipetas, pastillas, collares, aerosoles, champús y lociones", teniendo cada una una duración diferente y unas resistencias mayores o menores.

Cómo elegir el producto adecuado para nuestros perros

"Los productos que podemos utilizar van a depender del tipo del animal y los hábitos de vida que lleven, así como la zona geográfica en la que vivamos, ya que características como la especie, raza, edad y peso, van a influir a la hora de elegir un tipo de desparasitación externa", explica la veterinaria.

No es lo mismo vivir en una zona urbana o una rural, ya que la vegetación no será la misma, así como no es igual vivir en una zona de playa, montaña o ciudad. "En zonas con mejor clima y más vegetación hay que reforzar más a nuestros peludos", asegura Ramírez.

"También hay que tener en cuenta la edad y el tamaño, hay que tener más cuidado en animales pequeños, cuyas dosis serán mucho más pequeñas; y en los más jovencitos, especialmente porque algunos antiparasitario no se pueden utilizar en animales de corta edad. Normalmente empezamos a administrarle este tipo de productos a nuestros cachorros con unas ocho o diez semanas de vida aproximadamente", detalla la experta.

Además, según Ramírez, es importantísimo tener en cuenta si se tiene algún otro animal en casa ya que algunos antiparasitarios son tóxicos para otras especies, como gatos, por ejemplo. "Puede llegar a provocar la muerte por contacto, por eso se aplican en zonas donde el animal no pueda lamerse", añade.

"Hay que ser constante con las desparasitaciones"

"No debemos olvidarnos de que son medicamentos y que, por lo tanto, pueden tener efectos secundarios, aunque sean muy bajos. Por ello es importante hablar con un veterinario ante de administrarle nada al animal", aconseja la experta.

A pesar de ello, se debe ser constante con las desparasitaciones, ya que su mayor ventaja es que ayudan a repeler los parásitos como pulgas o garrapatas, además de evitar también las enfermedades que éstos transmiten. "La picadura de un mosquito, por ejemplo, puede causarles leishmaniasis", dice Ramírez.

"Además, están expuestos todo el año, aunque sí es verdad que en época de calor los parásitos externos proliferan más, por eso es recomendable combinar tanto la desparasitación externa como la interna, pero insisto, siempre consultando con un experto para asegurarse de que son compatibles", añade.

Pero, ¿cada cuanto tiempo debo administrarle la desparasitación a mi mascota? Ramírez explica que varía mucho del tipo que sea y la marca, ya que cada producto tiene su nivel de efectividad por un tiempo determinado probado clínicamente.

"Por regla general, los collares antiparásitos son los que más duran, desde los cuatro meses hasta el año, por ejemplo; mientras que los que menos duran son los champús y las lociones. Las pipetas, según la marca, suelen tener una efectividad de tres a cuatro semanas; y las pastillas entre uno y tres meses", detalla la veterinaria. "En cualquier caso, puedes combinarlos, por ejemplo, el collar con las pipetas y así potenciar la efectividad de los mismos".

Las desparasitaciones externas protegen a nuestros peludos de ácaros en la piel, pulgas, garrapatas y mosquitos, por lo que en zonas con alta vegetación, Ramírez recomienda utilizar todos los medios necesarios para evitar picaduras o plagas. "Además, ahora se ha puesto de moda pero es muy peligroso adquirir este tipo de artículos online, ya que su combinación a veces no es saludable para nuestras mascotas", concluye.