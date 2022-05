L'Ajuntament de València obri el termini per a sol·licitar les beques Velázquez i Blasco Ibáñez

La primera d'elles està dotada amb 16.000 euros, que seran abonats en quatre pagaments de 4.000 euros cadascun i té per objecte donar suport econòmicament als qui desitgen realitzar un projecte artístic, durant el pròxim curs acadèmic en la Casa de Velázquez de Madrid, una institució que depèn del ministeri francés d'Ensenyament Superior d'Investigació. La beca Blasco Ibáñez, dotada amb 6.000 euros, té la finalitat de potenciar la investigació sobre la figura Vicente Blasco Ibáñez i la seua obra.

Sobre aquest tema, la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha ressaltat la importància de la Beca Velázquez i ha explicat que "durant molt temps hi havia artistes que havien de renunciar a aquesta gran oportunitat perquè el pagament es feia al final de l'estada, una qüestió que ja corregim per a, no només donar suport, sinó també reforçar aquesta beca tan enriquidora per als artistes que la guanyen". "De fet, el primer dels quatre pagaments s'efectuarà setmanes després de concessió de la beca", ha aclarit.

A les beques Velázquez podran optar les persones físiques majors d'edat, a títol individual, que acrediten la seua residència amb un any d'antiguitat a la Comunitat Valenciana i complisquen els requisits previstos en la convocatòria. Per a presentar-se a les beques Blasco Ibáñez és necessari haver finalitzat els estudis universitaris en els últims quinze anys.

El termini de presentació de les dos beques romandrà obert fins a dijous que ve 2 de juny. La presentació de sol·licituds i la resta de documentació es realitzarà a través del tràmit habilitat a aquest efecte en la seu electrònica de l'Ajuntament de València.