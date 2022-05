Acció Cultural reclama a Puig que no rebaixe el nivell de valencià per als funcionaris

Aquesta petició arriba després de conéixer la proposta de la Conselleria de Justícia per a accedir a la funció pública valenciana: el nivell de valencià B2 que, al seu juí, és equivalent a no demanar cap requisit perquè per a presentar-se a qualsevol lloc fa falta com a mínim el títol de Batxillerat.

Es tracta d'una proposta sorgida en el si de la comissió formada l'any passat després de la reforma de la Llei de Funció Pública per a establir el reglament que ha de regir els nivells de valencià. Està formada per representants de les tres consellerias implicades: Justícia, com directament responsable; Educació, per la necessitat d'un informe de Política Lingüística, i Presidència.

Aquesta comissió, segons l'entitat, s'ha reunit durant mesos en un clima de treball positiu i de consens fins a l'última proposta de Justícia. I és que, sota el seu punt de vista, el nivell de valencià exigible s'ha de coordinar amb el cos i l'escala del grup de classificació professional al que s'oposite, de manera que hi haja un escalonament.

Quant als processos selectius per a accés als cossos i escales superiors de l'administració valenciana (grups de classificació A1 i A2), ACPV entén que el nivell de valencià mínim exigible hauria de ser un C1, ja que és al que s'homologarà l'aprovació de valencià en les PAU (proves d'accés a la universitat) i per a accedir aquests grups cal acreditar un títol universitari.

L'associació destaca que la gran majoria dels funcionaris dels cossos superiors de l'administració pública valenciana ja tenen el nivell C1 de valencià i que, per tant, aquesta previsió només implica "la confirmació d'una realitat".

En conseqüència, Acció Cultural no entén ni comparteix la proposta "restrictiva" i adverteix que suposaria invalidar en la pràctica l'acord social i sindical segellat a la fi de 2016 per a la competència lingüística i la reforma de la Llei de la Funció Pública que "pretenia posar fi a la discriminació del valencià".

És per tot açò que exigeix al president que, "com a garant de la igualtat lingüística dels valencians", actue incloent en el reglament una escala del nivell de valencià exigit d'acord amb la classificació dels grups professionals de l'administració valenciana en funció del cos al que opositar.

De no ser així, Acció Cultural adverteix que convocarà a les entitats i sindicats de l'administració a una reunió per a estudiar les possibles respostes i mobilitzacions.