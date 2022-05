La Fira del Llibre es mobilitza contra la violència masclista, la pornografia i la prostitució

Entre els principals actes previstos, figuren la presentació i firma dels llibres 'Política sexual de la pornografia: sexo, desigualdad, violencia', de Mónica Alario, i 'Hacia el final de la prostitución. Abolicionismo y dignidad de las mujeres', coordinat per Rosa María Rodríguez Magda.

A més, està prevista la taula redona 'Dones, assaig i premis', organitzada per Fira del Llibre i Acció Cultural del País Valencià.Mónica Alario és llicenciada en Filosofia i doctora internacional en Estudis Interdisciplinaris de Gènere.

La seua tesi doctoral, 'La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias: un análisis filosófico de la cultura de la violación actual a través de los discursos y el imaginario de la pornografía', va rebre el Primer Premi de la Delegació del Govern contra la violència de gènere a tesi de l'any 2020. Ha impartit conferències sobre violència sexual i pornografia, i ha realitzat publicacions centrades en aquests àmbits.

En 'Política sexual de la pornografía', reflexiona sobre la diferenciació entre sexe i violència sexual; sobre per què part d'aquesta violència es considera simplement sexe; com és possible que els homes s'exciten sexualment en situacions que són violència contra les dones i xiquetes, i, la qüestió fonamental: quines conseqüències té per a totes les dones i xiquetes que es faça equivaldre pornografia i sexe. Es presenta en la Sala Museu 1, a les 18 hores.

'Hacia el final de la prostitución. Abolicionismo y dignidad de las mujeres' és una publicació editada pel Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, dependent del Ministeri de la Presidència del Govern d'Espanya. Està coordinada per Rosa María Rodríguez Magda i participen diversos experts i expertes. Rodríguez Magda és una filòsofa i escriptora valenciana, especialista en pensament contemporani i feminisme, que ha alternat la docència amb la gestió cultural i la investigació. És vicepresidenta de Clàssiques i Modernes, associació per a la igualtat de gènere en la cultura.

"ESCLAVITUD DEL SEGLE XXI"

L'editora del llibre destaca que "el títol d'aquest llibre expressa un desig, centra una postura i addueix un argumentari". "El desig no és un altre que atallar la fi de la prostitució. La nostra tasca ha consistit a reflexionar sobre la prostitució, aglutinar dades i circumstàncies, caracteritzar-la com l'onerosa esclavitud del segle XXI que és; posteriorment a açò, aportar línies jurídiques i comparades per a vestir una proposta legislativa abolicionista, i en tot el trajecte apel·lar a la dignitat de les dones com a valor suprem a defendre". Es presenta en la Sala Museu 1, a les 19:15 hores.

En la taula redona 'Dones, assaig i premis', organitzada per Fira del Llibre i Acció Cultural del País Valencià, intervindran Anna Moner, Àfrica Ramírez, Begonya Pozo i Pilar Alfonso, amb la moderació d'Anna M. Gascon. Tindrà lloc a les 18 hores, en Espai Caixa Popular.

Les entitats organitzadores de la Fira, el Gremi de Llibrers de València i la Fundació Fira del Llibre de València, es caracteritzen pel seu "compromís amb la dona, com demostra la seua pròpia estructura: de l'equip humà de més de 50 professionals que fa possible l'esdeveniment, el 80% són dones i el 52% de les presentacions i firmes programes estan a càrrec d'escriptores", subratllen aquestes entitats.