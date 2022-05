La reina Sofia entrega aquest dimarts el premi Europa Nuestra a València per recuperar els refugis antiaeris

El reconeixement es lliurarà a Toledo per part de la també presidenta d'Hispània Nostra, associació sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 45 anys en la defensa i promoció del patrimoni cultural i natural.

En aquesta ocasió, la distinció ha recaigut en l'Ajuntament de València pel seu treball de restauració i posada en valor dels refugis de l'època de la Guerra Civil, declarats bé de rellevància local.

Arreplegarà el premi la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals. Glòria Tello celebra el reconeixement i recorda que aquests espais, tot i comptar amb un alt nivell de protecció patrimonial, "portaven dècades ocults i abandonats per part de l'anterior govern" municipal.

Durant la passada legislatura, l'Ajuntament va començar a recuperar-los: primer el dels soterranis del consistori, que durant la Guerra Civil va servir de refugi per a escolars, després es va restaurar el del carrer Serrans i finalment el de Massarrojos.

"La idea era recuperar-los per a fer pedagogia, perquè la gent entenga què va passar i perquè van servir aquests refugis", resumeix l'edil en un comunicat.

Malgrat les restriccions per la pandèmia, l'interés per aquests espais és "notable", especialment per part de grups d'escolars. L'any passat, un total de 7.986 persones van visitar el refugi de l'Ajuntament, 6.091 el de Serrans i 1.437 el de Massarrojos, amb visites nocturnes guiades.