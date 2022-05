Escalante obri la convocatòria per a realitzar la imatge gràfica de la temporada 22-23

20M EP

NOTICIA

Escalante Centre d'Arts Escèniques busca identitat gràfica per a la temporada 2022-2023. Com ha ocorregut durant els últims anys, el teatre de la Diputació de València obri una convocatòria per a triar l'autora o autor de la seua nova imatge, que succeirà a la realitzada enguany per l'il·lustrador Víctor Visa.