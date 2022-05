El cantautor Ismael Serrano presenta el 18 de juny el seu nou espectacle a València

Sobre l'escenari, Ismael Serrano acudeix a un programa de televisió per a ser entrevistat. La periodista, la veu de la qual és la de l'actriu Elena Ballesteros, i el cantautor tenen un passat en comú. Així que el seu diàleg, amb el micro obert o fora d'antena, aborda temes sensibles: el pas del temps, l'èxit i el fracàs i l'amor.

Cançons de l'últim treball de l'artista ('Porque fuimos', 'Cállate y baila', 'No soy') es combinen amb clàssics del seu repertori ('Vértigo', 'Sucede que a veces', 'Pequeña criatura') i un 'Papà, cuéntame otra vez' com mai abans s'havia escoltat.

Serrano parla dels somnis incomplits i del difícil que resulta, a vegades, afrontar el futur, però també de com és ineludible barallar per la felicitat. "Hi ha humor, poesia i moltíssima emoció", destaquen.

'Seremos' és un espectacle apte tant per a fans d'Ismael Serrano com per als qui vullguen descobrir els secrets d'aquest cantautor fonamental.

La gira presa el nom de l'últim àlbum d'Ismael Serrano, 'Seremos' (2021), que arribava després de set anys des del seu últim àlbum inèdit, 'La llamada', i després de l'exitós llançament dels seus discos '20 años. Hoy es siempre' i 'Todavía'.

Aquest treball discogràfic és un viatge d'autodescubrimiento d'Ismael Serrano. Així ho expressa el periodista Manuel Jabois en la seua biografia: "Per ací s'entenen aquestes tretze cançons que alcen un corpus extraordinari, el d'un poeta en estat de gràcia que se sacseja les contradiccions i destrueix els clixés on els prejuís més peresosos l'inclouen".