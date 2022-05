Compromís retrau el PSPV que només vullga exigir el B2 de valencià als alts funcionaris

Segons la coalició, es tracta d'un desacord en el grup de treball integrat pels departaments de Política Lingüística (Compromís), Funció Pública (PSPV) i altres càrrecs de les consellerias d'Educació i Justícia per a l'elaboració d'una proposta conjunta sobre la capacitació lingüística que ha de tindre el personal públic valencià.

"És profundament incoherent que existisca ple acord en la capacitació lingüística del professorat d'educació Infantil, per exemple, a qui se li exigeix el nivell mitjà de valencià, però que en canvi es propose un nivell inferior per a personal que ha ser competent per a entendre i redactar informes d'alt valor administratiu", defèn en un comunicat la diputada Nathalie Torres.

I és que, per a la coalició, l'única manera de respectar el mandat de l'Estatut d'Autonomia, que promulga que l'administració ha d'adoptar les mesures necessàries per a assegurar l'ús normal i oficial de les dos llengües oficials, és avançar en la situació actual i marcar un requisit mínim a qui accedeix als més alts llocs de l'administració.

A més, destaca l'existència de consens entre agents socials, universitats i entitats cíviques en què "no es pot exigir un mateix requisit entre qui accedeix a un lloc catalogat com C2 (auxiliars administratius) que qui accedeix a un lloc A1 (quadres tècnics especialitzats amb titulació universitària)".

Per tant, de complir-se amb la proposta dels socialistes, Compromís adverteix que la valenciana seria "l'única comunitat autònoma que no exigeix el nivell mitjà de la llengua pròpia a l'alt funcionariat. Això inclou Galícia, governada des de fa anys pel Partit Popular".