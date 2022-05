El Consorci de Museus estrena una col·lecció per a establir diàlegs entre l'art i el currículum escolar

La publicació inaugura la col·lecció 'Arte y Currículum', impulsada pel Consorci de Museus, que busca "establir diàlegs entre les pràctiques artístiques contemporànies i el currículum escolar".

La presentació ha consistit en un passeig dinamitzat per la Liminal, un recorregut concebut per a connectar i activar des de la pràctica els dos contextos que aborda la publicació: el context educatiu i el context artístic. L'acció ha comptat amb la col·laboració de la Direcció general d'Innovació Educativa i Ordenació i CEFIRE artístic-expressiu.

'La tierra bajo mis pies. Caminar como estrategia de aprendizaje', és el resultat de recorreguts, debats i experiments desenvolupats pel col·lectiu La Liminal al llarg dels set anys que ha durat el projecte, així com de les seues investigacions entorn de l'ús del caminar com a via de creació en l'art.

Es planteja com una exploració del potencial del caminar per a activar processos col·lectius d'acostament al territori des de la intersecció entre l'art i l'educació, amb l'objectiu d'extraure ferramentes que puguen ser utilitzades en el context de l'aula.

MEDIACIÓ CULTURAL

"Des del Consorci de Museus entenem la mediació cultural com un procés de treball que transcendeix l'àmbit del museu, amb projectes que es desenvolupen en altres espais com l'escola o en comunitat Fomentem la mediació amb l'objectiu d'integrar l'art en l'educació d'una manera transversal i de visibilitzar la seua importància en el desenvolupament intel·lectual de l'alumnat", assenyala el director del CMCV i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

El llibre es dirigeix especialment el professorat d'educació secundària però també a totes aquelles persones interessades a posar en pràctica processos col·lectius d'acostament al territori des del caminar.

Es pot descarregar en línia de forma gratuïta a través de la web del Consorci de Museus o adquirir-ho en format paper en la botiga del CCCC, en les llibreries Llig de la Generalitat Valenciana o a través de