L'Hospital General de València i la UPV reforcen la seua col·laboració per a millorar l'atenció mèdica amb les TIC

En concret, amb aquest acord, la UPV, a través del grup Sabien-Ítaca, i l'Hospital General engegaran el projecte 'Mineria de processos interactiva per a l'anàlisi de dades: en busca d'una atenció mèdica basada en el valor'.

Segons explica la investigadora del grup Sabien Gema Ibáñez, la transformació digital de la salut i una adopció efectiva de l'atenció sanitària basada en el valor podrien reduir la càrrega que els sistemes de salut actualment suporten, redefinint protocols, vies i fluxos de treball, amb l'objectiu d'augmentar la seua eficiència.

"Però, perquè açò siga possible, és necessari que professionals de la salut i experts en tecnologies de la informació i comunicació parlen un mateix idioma. I, per a aconseguir-ho, la mineria de processos pot ser un element clau", afig Carlos Fernández Llatas, investigador també del grup Sabien-Ítaca de la UPV.

En el marc d'aquest projecte, la UPV i l'Hospital General treballaran en l'actualització i millora de PMApp, una aplicació programari desenvolupada per l'equip d'investigadors de Sabien-Ítaca de la UPV que permet realitzar una anàlisi interactiva de mineria de processos en entorns clínics. La solució inclou, a més de l'aplicació, una metodologia que involucra a professionals de la salut i gestors sanitaris.

"És una ferramenta disruptiva, que obri la porta a un canvi de pensament a l'hora d'analitzar dades hospitalàries i permet delimitar l'empremta digital de com funciona cada hospital, per a millorar la seua eficiència. Amb aquest nou acord volem seguir millorant les seues prestacions per a contribuir a aconseguir la millor atenció hospitalària possible", destaca Gema Ibáñez.

Actualment, aquesta ferramenta s'està utilitzant en el servici d'urgències de l'Hospital General de València i ajuda als professionals sanitaris a prendre les millors decisions en tot el procés, contribuint a reduir els temps d'espera i a aconseguir un diagnòstic i tractament òptim.

L'acord subscrit aquest matí pel rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla i la directora gerent de l'Hospital General de València, Inmaculada Renart, s'estendrà fins a finals de 2025.

QUATRE ANYS DE TREBALL

Aquesta col·laboració entre el grup Sabien-ÍTACA de la Universitat Politècnica de València i l'Hospital General de València va començar en 2018 amb la concessió del Premi López Trigo.

En eixa primera etapa es van validar dades i es va evolucionar la ferramenta PMApp amb la finalitat de brindar millors visualitzacions de la informació, i mecanismes per a validar-la. I va ser l'any passat quan l'equip de la UPV i l'Hospital General va començar a utilitzar-ho per a estudiar el servici d'urgències, construint indicadors, vistes de processos avançades, donant un salt qualitatiu en la informació disponible a gestionar.

L'equip de la UPV i l'Hospital General de València va ser guardonat el passat mes de novembre pel desenvolupament i aplicació d'aquest programari amb el premi Ennova Health, organitzat per Diario Médico i Correo Farmacéutico, la unitat editorial nacional amb més lectors en l'àmbit clínic.