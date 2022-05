Puig espera que entre "aire fresc" a Oriola (Alacant) després de la moció de censura

Puig, després de presentar un projecte de millora de la xarxa d'aigua per a la comarca de la Vega Baixa, ha garantit als periodistes que en el seu govern són "absolutament respectuosos amb les decisions que es prenguen en l'àmbit municipal" i així continuaran.

Sobre si va haver-hi consens previ en el partit, ha posat l'accent que "els òrgans del PSOE funcionen amb normalitat", a més de subratllar que García compta amb "tota" la legitimitat i el seu suport.

Segons ha exposat, la moció de censura es va decidir a nivell local "perquè l'important és Oriola" i el treball que puga impulsar el nou equip de govern durant l'any que resta fins a les pròximes eleccions.

Un any en el qual ha confiat que la ciutat avance en col·laboració institucional i en projectes com els centres educatius previstos en el pla Edificant: "Si hi ha una voluntat major de cooperació serà molt positiu per als ciutadans d'Oriola, que al final és el que ens mou".

"És un canvi molt significatiu", ha recalcat, i ha defès que amb l'anterior govern local del PP van tractar de mantindre el "respecte institucional". També ha destacat que un dels actius d'Oriola és la seua "mentalitat comarcal, una identitat pròpia que cal defendre".