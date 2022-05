Assut.- Puig sobre el futur de Mata en el PSPV: "Ser advocat és compatible amb ser militant i dirigent socialista"

Puig, en declaracions als mitjans a Alacant, ha apuntat sobre aquest tema que Mata haurà de decidir si manté les seues responsabilitats orgàniques igual que ja optat per renunciar al seu càrrec com a síndic, un fet que, ha recalcat, era "una situació que era evident per a nosaltres que no era compatible". Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquesta setmana es coneixerà la persona que substituirà a Mata en el càrrec de portaveu del grup en Les Corts, càrrec per al qual ha assegurat no haver pensat encara un nom.

En eixe sentit, repreguntat per si creu que l'encara síndic ha de continuar com a 'número dos' del partit, Puig ha insistit que la seua eixida de Les Corts "és una decisió que ha pres ell" i el seu futur "ho seguirà decidint ell".

En qualsevol cas, ha retret que mentre que el PSPV ha actuat en aquesta qüestió, "altres partits que estan directament concernits en aquest cas, perquè tenen persones exercint en la gestió pública, -en referència a Jorge Bellver, diputat autonòmic del PP que s'ha vist esguitat en el sumari per presumptament haver rebut rellotges de luxe quan era regidor d'Urbanisme de València-, no han pres cap decisió".

En aquesta línia, ha recalcat que Mata ha deixat el seu càrrec de síndic malgrat "no estar investigat ni per cap tipus de relació amb el cas més enllà de l'exercici professional de l'advocacia" i, malgrat açò, "ha decidit en funció de la seua anàlisi personal que havia d'apartar-se" de l'àmbit públic.

Per açò, "sorprèn" que aquest cas que "està residenciat en un govern de majoria absoluta del PP, que té persones imputades directament vinculades al PP, es vullga situar en l'àmbit del PSPV".

Així, ha recalcat que el PSPV "fa molt temps que pren decisions quan es produeixen situacions d'aquest tipus" i així ha subratllat que des de 2015 "s'ha produït una disruptiva". De fet, és "la Comunitat que més ha avançat en transparència i lluita contra la corrupció des de 2015 i així ho han testificat els estudis de la UE i ací continuarem".

"S'està parlant d'una qüestió del passat hegemonizado pel PP que va portar a aquesta Comunitat a ser l'epicentre de la corrupció, i ara té conseqüències judicials", ha evidenciat. Amb tot, s'ha compromès a "actuar en conseqüència" si "hi ha alguna qüestió que tinga a veure amb el PSPV en algun cas".