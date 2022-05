El grup valencià Melomans guanya quatre premis CARA, "els Grammy del món 'a capela'"

Així, en els A Cappella Recording Awards, la formació ha aconseguit per al seu nou treball discogràfic, 'De cada década', dos primers premis: Best World/Folk Album i Best Jazz/BigBand Song per a 'Quisiera ser', del Duo Dinàmic. També s'ha fet amb dos segons premis: Jazz/BigBand Album i Professional Arrangement.

La gala, celebrada a Boston (els Estats Units), també va reconéixer a altres grups referents del panorama internacional d'aquest gènere musical, com Swingle Singers, On Air o Accent.

El grup vocal valencià celebra el seu desé aniversari amb aquest nou disc, 'De cada década', un homenatge al pop espanyol i a algunes de les seues cançons més icòniques, reinterpretades amb un estil cent per cent 'a capela' modern i actualitzat.

DE SERRAT AL CANTO DEL LOCO

Dècada a dècada, des dels 60 fins als 2000, el repertori abasta des de Serrat ('Mediterráneo') fins a El Canto del Loco ('Volverá'), passant per Fórmula V ('Cuéntame'), el Duo Dinámico ('Quisiera ser'),Nino Bravo ('Un beso y una flor'), Los Secretos ('Déjame'), Alaska i Dinarama ('Ni tu ni nadie'), Alejandro Sanz ('Corazón partío'), Pedro Guerra ('Contamíname') o Amaral ('El universo sobre mí').

El disc ha sigut produït per l'italià Erik Bosio i gravat sota la direcció de Nacho Mañó (Presuntos Implicados), amb arranjaments de Moi Bautista, Tere Núñez o Lorenzo Subrizi.

Melomans és un grup musical i teatral creat en 2010 per quatre jóvens artistes valencians: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig i Pau Ferrer. Sense més instruments que les seues pròpies veus i ambl'humor com a segell distintiu, Melomans s'ha convertit en un referent de la música a capela a Espanya.

Actualment es troba de gira amb el seu últim espectacle còmic-musical, 'Se canta pero no se toca- Live', després del seu pas pel Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.