La marxa de Mata obri la porta al fet que totes les síndiques de Les Corts siguen dones

Després de l'anunci de Mata de la seua dimissió dissabte passat, són diversos els noms de diputades socialistes que ressonen per al càrrec: des de la portaveu adjunta Carmen Martínez fins a la consellera de Sanitat, Ana Barceló. La decisió, no obstant açò, la prendrà el secretari general, Ximo Puig, i no hi ha un termini establit per a açò.

Mata va anunciar el dissabte que deixaria l'acta aquest divendres, una vegada acabe el ple d'aquesta setmana. Una vegada açò ocórrega, el grup socialista haurà de trobar al seu nou portaveu. Entre els noms que ressonen, a més de Martínez i Barceló, està el del portaveu d'Hisenda i secretari d'organització, José Muñoz.

En el Consell hi ha dos diputades socialistes: la titular de Sanitat, Ana Barceló, i la de Justícia, Gabriela Bravo. L'arribada a la sindicatura de qualsevol d'elles suposaria una remodelació del Consell a poc més d'un any de les eleccions.

Entre la resta de diputats del PSPV-PSOE, sonen els noms de l'actual portaveu adjunta, Carmen Martínez; i del secretari d'Organització, Jose Muñoz. Tots dos, no obstant açò, tenen càrrecs de rellevància en un any electoral: Martínez és alcaldessa de Quart de Poblet i Muñoz és secretari d'Organització.

Actualment, la resta de síndiques dels altres grups són dones: María José Catalá (PP), Papi Robles (Compromís), Ruth Merino (Cs), Ana Vega (Vox) i Pilar Lima (Unides Podem).