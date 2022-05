Imelsa.-El testaferro del 'yonki dels diners' confirma el desviament de diners públics a través d'una empresa 'pantalla'

Així s'ha pronunciat Estarlich en el primer juí de la macrocausa d'Imelsa, el de la peça de Thematica, que suma nou acusats pel presumpte desviament de fons per a l'abonament de campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008; així com presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes municipals. En la sessió d'aquest dilluns estava previst que declarara Benavent, però finalment s'ha ajornat fins al dimecres, dia 4.

Estarlich ha manifestat, a preguntes de Fiscalia, que després de destapar-se el cas va decidir acudir voluntàriament al jutjat a prestar declaració: "Buscava deixar de fer les coses malament i canviar el tema perquè no volia així la meua vida", ha dit.

Ha narrat que la seua relació amb Benavent va arrancar l'any 2009 després d'una "mala ratxa" amb la seua empresa. En eixe moment el 'yonki dels diners' tenia com a secretària a la seua dona, i aquest li va proposar ser administrador de dos empreses, una de les quals era Berceo. "No em va donar molts arguments. Em va dir que havia de posar dos empreses al meu nom perquè tenia càrrec públic i ell no podia figurar", ha explicat.

L'acusat ha manifestat que Berceo no tenia cap treballador i tampoc va fer cap treball real. "Tots els diners i les factures que feia Berceo eren irreals. No corresponien a cap treball", ha assegurat.

Ha indicat que la mercantil servia per a traure diners públics d'Imelsa: "Es feien factures falses, unes altres s'engreixaven, i els diners anaven als comptes de Berceo per a la seua utilització". A més, ha dit que des d'Imelsa mai li posaven inconvenients amb la facturació: "Jo tot ho parlava amb Marcos", ha assenyalat.

Els diners que es generaven en l'empresa ho utilitzava Benavent, ha afirmat. També ha comentat que Benavent li va demanar extraure un treball d'internet per a donar forma a una factura i que l'exgerent es va comprar amb diners de la trama un apartament adossat a un que ja tenia. "Li interessava comprar-ho per a unir-los. Es va traure un préstec amb Berceo i se n'anava pagant a poc a poc. Dels diners d'Imelsa", ha afirmat.

L'acusat, qui no recorda l'última vegada que va parlar amb Benavent, també ha dit que va ser contractat en Imelsa però que no realitzava cap treball en l'empresa pública: "Va ser una petició meua perquè estava mal econòmicament i necessitava ingressos per a poder subsistir" ha assegurat.

Durant la sessió d'aquest dilluns també ha declarat un altre acusat, Francisco Javier Márquez, en relació amb un contracte sobre el MuVIM. Ha parlat de sobrecostos i ha assegurat sentir-se "enganyat".

QÜESTIONS PRÈVIES

La sessió de hui ha començat amb qüestions prèvies i, en elles, la Fiscalia Anticorrupció ha aprofitat per a demanar que s'incorpore diferent documentació al procediment i ha sol·licitat que testifique l'ex-sogre de Benavent Mariano López davant l'afirmació del 'yonki' que les gravacions que van originar la causa havien sigut manipulades.

Per la seua banda, el lletrat de Benavent ha començat la seua intervenció advertint que és "conscient" de la "poca credibilitat" del seu client, "que en alguns moments ha dit una cosa i en unes altres ha dit una altra", però ha assegurat que hi ha prova i dades objectives que confirmarien algunes manifestacions del 'yonki', entre elles, que no era soci d'una societat -Berceo Mantenimientos- que li atribueix el ministeri públic.

D'altra banda, ha qüestionat els àudios que van donar origen a la causa i les transcripcions de les gravacions intervingudes. "Jutjarem una causa que s'alimenta d'una prova que no sabem si s'ha practicat amb les degudes diligències, amb garanties i amb autenticitat".

Enfront d'açò, Fiscalia ha assegurat que no entén quin és el problema ja que va existir una cadena de custòdia correcta amb el pendrive qüestionat, que va ser entregat a la Guàrdia Civil, precintat i portat al jutjat. "Ningú ha manifestat que les gravacions o transcripcions estigueren manipulades, ni el propi Benavent, que va manifestar en la seua primera declaració la integritat de les mateixes", ha postil·lat. Al seu juí, "fer malabars i llançar sospites així no tenen cap tipus de justificació".

El tribunal ha determinat no excloure de la causa el pendrive i les transcripcions qüestionades en aquest moment processal amb independència de valorar-ho posteriorment amb la deliberació de l'assumpte.

El juí es produeix després de més de sis anys des que es practicaren les primeres detencions en aquest procediment i versa sobre suposades irregularitats en adjudicacions a l'empresa Thematica Events. L'objectiu era el desviament de fons públics utilitzant Imelsa -actual Divalterra-, quan estava dirigida per Alfonso Rus.