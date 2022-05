Cultura destina 350.000€ a activitats de foment lector en biblioteques i agències de lectura

Les activitats que estan incloses en aquestes ajudes han hagut de realitzar-se en el període comprès entre el 10 d'abril de 2021 i la data de finalització del termini de presentació de la documentació, detalla el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

Es finançaran campanyes i activitats d'animació lectora o escriptora, activitats i productes de 'màrqueting' bibliotecari, concursos de lectors, premis literaris convocats i organitzats en la seua integritat per la biblioteca i tertúlies literàries, conferències d'escriptors, presentacions de llibres i programes d'actuació biblioteca-escola.

En la convocatòria s'explica que no són subvencionables la compra de material bibliogràfic (excepte si el material està destinat a la seua entrega com a premi d'alguna de les activitats objecte de la subvenció o per a les persones participants en les activitats), les despeses de restauració, edició de llibres i fires del llibre.

Podran demanar aquestes subvencions totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Almenys un 50% de la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció correspondrà a activitats de foment de la lectura realitzades en valencià.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).