Detingut el causant del sinistre amb dos ferits a Borriana per conduir ebri i sense carnet

La Policia Local de Borriana ha detingut un home, de 35 anys, i veí d'aquesta localitat, com a presumpte causant de l'accident de circulació ocorregut sobre les 21.13 hores d'aquest diumenge en l'avinguda Jaime Chicharro, a l'altura de l'avinguda de la Unió Europea d'aquesta població, qui suposadament conduïa sota els efectes de begudes alcohòliques, amb l'autorització administrativa suspesa i amb la inspecció tècnica de vehicles caducada.

En el sinistre va col·lisionar el turisme que circulava sentit Port de Borriana, a l'eixida de la glorieta existent en la confluència d'aquestes vies, contra un altre turisme que circulava en sentit contrari, que es dirigia cap al casc urbà, ocupat per dos persones.Com a conseqüència del sinistre, van haver de ser atesos els ocupants del vehicle que es dirigia cap al casc urbà de Borriana per un SAMU i un Suport Vital Bàsic de la Conselleria de Sanitat, segons ha informat l'Ajuntament de Borriana en un comunicat.

Després de ser atesos en el lloc de l'accident, els ocupants d'aquest vehicle, dos hòmens veïns de Borriana de 24 i 37 anys, van ser traslladats per mitjans sanitaris a l'Hospital de la Plana, el conductor del turisme amb ferides greus, per la qual cosa ha calgut el seu ingrés en la Unitat de Vigilància intensiva.

L'altre ferit presentava ferides aparentment de caràcter menor, mentre que el conductor del turisme presumptament causant de l'accident va resultar il·lés.

Al lloc dels fets, per tractar-se de via de competència municipal, es van desplaçar diverses unitats de la Policia Local de Borriana, entre elles l'equip d'Atestats i Investigació d'Accidents.

DELICTE DE LESIONS

Després de la pràctica de les primeres actuacions per part dels agents, la Policia Local va procedir a la detenció d'un home per la presumpta comissió d'un delicte de lesions comès per imprudència greu, mitjançant la utilització d'un vehicle a motor, i dos delictes contra la seguretat vial.

D'una banda, per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, llançant una taxa d'alcoholèmia de 0,96 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat, açò és, quasi quatre vegades superior a la taxa màxima administrativa permesa, i també per conduir un vehicle amb autorització administrativa suspesa per resolució judicial.

A més, es va formular un butlletí de denúncia administrativa contra el titular del vehicle conduït per l'ara detingut per circular amb la inspecció tècnica de vehicles caducada.

Per aquests motius es va procedir a la detenció d'aquest home que, amb les primeres diligències, va ser traslladat al Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Borriana per a la seua posterior posada a la disposició de l'autoritat judicial.

L'equip d'Atestats de la Policia Local de Borriana continua amb la investigació de l'accident, diligències que a la seua finalització seran remeses a l'autoritat judicial.

ALTRES DILIGÈNCIES

La Policia Local de Borriana també va procedir dijous passat, dia 28 d'abril, a la instrucció de diligències per la presumpta comissió de dos delictes contra la seguretat vial per part del conductor d'un turisme, veí de Borriana i de 53 anys, el qual, en el marc d'un control preventiu realitzat per la Guàrdia Civil en el carrer Jacinto Benavente de la població, presentava signes evidents de conduir sota la influència de begudes alcohòliques, motiu pel qual va ser sotmès a les proves de detecció reglamentàriament establides que van llançar un resultat que quasi triplicava la taxa administrativa legalment establida.

A més, conduïa el vehicle amb pèrdua de la vigència de permís de conduir. Per aquests motius es va procedir a la instrucció de les corresponents diligències, les quals van ser remeses a l'autoritat judicial, sent citat el presumpte autor per a la celebració de juí ràpid.