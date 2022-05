Dansa València reuneix a més de 10.300 espectadors i augmenta un 32% l'assistència prepandèmia

En concret, la 35 edició del certamen va acollir, entre el 2 i el 10 d'abril, a més de 10.300 espectadors i espectadores per a la totalitat de 32 espectacles proposats en 19 espais diferents de la ciutat, amb aforament complet en quasi totes les sales i l'interés de centenars de persones en les propostes de carrer. Aquest increment equival a un augment de més del 32% de públic pel que fa a les xifres prepandèmia, ja que en 2019 el nombre d'assistents va ser de 7.848, subratlla la Conselleria de Cultura.

La directora artística ha realitzat un balanç positiu d'aquesta primera entrega: "S'han presentat propostes molt diverses i interessants que han atret a un gran nombre de professionals de molt diferent procedència. Hem donat a conéixer creacions d'artistes valencians i també hi ha hagut temps per al debat i la reflexió conjunta sobre diferents aspectes que influeixen en el desenvolupament de les arts del moviment. Podem afirmar que Dansa València s'ha situat, de nou, en el mapa de la dansa estatal".

L'afluència en sales va ser de 4.782 persones repartides entre els teatres Principal, Rialto i El Musical i Carme Teatre, Espai Inestable, La Mutant i la Sala Martín i Soler del Palau de les Arts.

Quant als espectacles de carrer i espais no convencionals, de les 2.587 persones de 2019 s'ha pujat a 5.610 en 2022, la qual cosa equival a un increment de més de 3.000.

Dansa València va tornar a incorporar aquesta oferta a la seua programació després de dos edicions d'interiors com a conseqüència de la covid-19 i el públic va respondre amb entusiasme.

CELEBRACIÓ DEL MOVIMENT A L'AIRE LLIURE

Entre els espectacles programats, va haver-hi un que es va convertir en una "verdadera celebració del moviment a l'aire lliure": les batalles de ball bregades en la plaça de la Verge de la mà del Club Mutant, que van reunir 1.200 assistents.

Els aficionats i aficionades al ball han abraçat tant la programació d'espectacles com l'oferta d'activitats alternatives.Enguany s'engegava un programa satèl·lit amb una nodrida agenda d'activitats firals paral·leles per a estimular l'activitat professional i la connexió territorial.

De l'1 al 10 d'abril, el festival organitzat per l'Institut Valencià de Cultura va acollir trobades d'associacions, presentacions de projectes, anàlisis dels reptes de futur i classes magistrals.

En eixe context, Dansa València va ser el marc per a la presentació de l'Associació de Distribuïdors Valencians d'Arts Escèniques i Música (ADVAEM) i la seu triada per a les reunions de la Comissió de Ballet, Dansa, i Arts del Moviment de la Xarxa Espanyola de Teatres, així com de la junta directiva i de l'assemblea general de la Federació Estatal d'Associacions de Professionals de la Gestió Cultural (FEACG).

En coherència, una de les apostes del festival des de 2018 ha sigut obrir-lo a professionals de la gestió, la distribució i la comunicació cultural. El treball es va interrompre en 2020 per la incidència de la crisi sanitària i es va veure minvat en 2021 per la vigència de la pandèmia i de la reducció d'aforaments.

Aquest 2022, l'assistència es recupera i augmenta pel que fa a 2019. Si aquell any es va xifrar en 130 professionals, aquest 2022 suma 150.

Així mateix, s'ha incrementat el nombre de dies que roman cada convidat, per la qual cosa han assistit a una major oferta d'espectacles. Aquesta convivència ha ajudat a estrènyer els llaços entre la comunitat de professionals de les arts del moviment.

Dansa València va despertar l'interés d'empreses distribuïdores, premsa especialitzada i agents culturals procedents tant de la Comunitat Valenciana com de la resta de l'Estat espanyol amb la presència de professionals d'Andalusia, Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, País Basc, Galícia, Illes Balears, Regió de Múrcia i Navarra, així com d'altres països, com és el cas dels assistents d'Alemanya, Bulgària, el Canadà, França, Irlanda, Anglaterra, el Marroc i Portugal.

"Ara el nostre propòsit és continuar treballant per a acostar la dansa al màxim de persones possible, seguir sostenint i difonent la creació local i consolidar València com a epicentre de la dansa, cada mes d'abril, a més de mantindre el nostre compromís com a plataforma de la dansa contemporània creada a Espanya", ha conclòs Mora.