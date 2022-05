Un projecte d'investigació contra la ceguera liderat per la UCV aconsegueix finançament europeu

El projecte servirà per a finançar deu subprojectes d'investigació que tenen com a objectiu principal descobrir noves teràpies contra la ceguera utilitzant com a molècula diana l'ARN, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

El doctor Javier Sancho, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UCV i coordinador del projecte ha detallat que aquests deu projectes abordaran el tema de manera diferent. "Alguns faran ús de la biologia cel·lular, uns altres de la bioinformàtica i alguns fins i tot des de l'economia", ha precisat.

Sancho també ha especificat que "aquests subprojectes seran duts a terme per deu doctorands, que hauran d'acabar la seua tesi en els quatre anys que dura el programa". Per a açò, "es formarà un programa de doctorat ad hoc en el qual, a més de les tasques pròpies d'investigació de cadascun, els estudiants participaran en diferents formacions, no només sobre temes científics, sinó també sobre temes d'una altra índole com poden ser empresarials o socials", ha afegit.

A més, cadascun d'aquests doctorands haurà de realitzar almenys dos estades internacionals, una d'elles en una empresa. "D'aquesta manera els doctorands, en acabar la seua tesi, tindran una formació que els permetrà travar en el món acadèmic, però també en el de la indústria", ha subratllat aquest doctor.

La UCV és la promotora i líder del consorci europeu que ha presentat el projecte i que està format per set universitats europees (Universitat Catòlica de València, Universitat de Leipzig, Universitat Karls Eberhard, Universitat Bahçesehir, Universitat d'Alacant, Universitat Leiden i Universitat Col·legi Cork) un institut d'investigació (ProQR Therapeutics) i l'empresa farmacèutica Fondazione Telethon.