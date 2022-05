Ucraïna.- S'estabilitza l'arribada de refugiats a la Comunitat després de 21.500 SIP expedides i 4.200 escolaritzacions

Des de l'inici del conflicte deslligat per la invasió russa, a la Comunitat s'han expedit un total de 21.577 targetes SIP provisionals a persones procedents d'Ucraïna i 4.269 escolaritzacions de xiquets i adolescents en Infantil, Primària, ESO, FP i Batxillerat al costat d'altres ensenyaments com EOI o els centres d'educació per a adults.

La reunió setmanal de la comissió mixta s'ha convocat per a valorar la situació de la crisi humanitària i fer un seguiment de les accions engegades per les administracions que donen resposta als refugiats, detalla la Generalitat.

Oltra ha destacat que gràcies a les famílies i entitats que col·laboren i als recursos estatals i autonòmics, s'ha aconseguit absorbir el primer acolliment de refugiats i desplaçats que "fugen de les bombes i de la guerra".

De fet, en alguns centres d'acolliment situats en zones on ja ha començat la campanya d'estiu, com el de Benicàssim (Castelló), ja hi ha persones que han trobat treball, "una dada encoratjadora que permetrà a aquestes famílies tindre autonomia i un projecte de vida".

A nivell nacional, la titular de Polítiques Inclusives ha insistit que el primer acolliment de refugiats, que és competència del Govern d'Espanya, tinga un reflex en tot el territori, "compartint solidàriament aquesta obligació política, moral i humanitària".

DIFERÈNCIA "ABISMAL" ENTRE CCAA

També ha assegurat que durant les reunions que mantenen a nivell estatal, on s'ofereixen les xifres d'acolliment per comunitats autònomes, la comparativa és "abismal" entre la Comunitat Valenciana i altres territoris quant al nombre de targetes SIP expedides i d'escolarització, les dades que realment reflecteixen la quantitat de persones que arriben a Espanya.

En qualsevol cas, Oltra ha garantit que la Generalitat seguirà treballant perquè les persones que es troben en els centres d'acolliment temporal d'emergència puguen passar el més ràpidament possible a tindre la protecció internacional.