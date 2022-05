La declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo... ¿y un tatuaje dedicado a ella?: "Es imborrable. Lo es hasta en mi piel"

La relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo va viento en popa. El presentador y escritor ha aprovechado el Día de la Madre para hacer una nueva declaración de amor a su chica, madre de dos niños.

"Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte, ella es guerra, ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando 'pasiños' a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza", asegura el locutor de la presentadora de El programa de Ana Rosa.

"No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, jo, que te incluya en una familia que no es la tuya vale oro. Y fijaos, es que la palabra amor viene del latín amoris: a, negación; moris, morir. Es decir, lo que no muere", indica el comunicador.

"Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres", concluye Gálvez.

Hace semanas, Gálvez confesó que le gustaría ser padre. "Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos... A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta", dijo el presentador en De sábado con Christian Gálvez.

Christian tiene claro algunos de los planes que llevaría a cabo con sus hijos o, simplemente, cualquier niño cercano. "Yo sería capaz de pedir permiso a los niños para ir a por helado, destrozar la cocina y pintarla toda de blanco", comentó entre risas.