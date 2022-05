Oltra trobarà a faltar a Mata en Les Corts i confia que el síndic que li relleve mantinga el seu "tarannà de diàleg"

Oltra, en declaracions als mitjans, s'ha referit així a la dimissió de Mata com a síndic socialista per a continuar exercint d'advocat del presumpte capitost de la trama Assut, l'empresari Jaime Febrer, una situació que des de Podem han qualificat de "rara".

"Cadascun fa les seues valoracions, s'ha pres una decisió i jo no la disseccionaré", ha comentat Oltra, que ha recordat que ella ja va valorar aquesta situació divendres passat quan va demanar "separar la projecció pública de l'activitat privada".

En qualsevol cas, ha recalcat que "trobaran a faltar" a Mata perquè, ha recordat, va estar en les negociacions tant del Botànic I com del Botànic II "conreant eixos consensos en pressupostos o en projectes com la taxa turística en els quals s'ha destacat sempre per la seua capacitat per a arribar a acords".

"Això que és un senyal d'identitat del Botànic, Mata ho feia molt bé, a partir d'ací ja es veurà com segueix tot, però ho trobarem a faltar sens dubte", ha insistit. Sobre qui ha de ser el seu relleu, ha comentat que és una decisió que ha de prendre una part del Botànic -el PSPV- i "la resta ha de respectar-ho i esperar que tinga també eixe tarannà de diàleg i saber arribar a acords com Mata".