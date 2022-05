Experts de Fisabio destaquen la importància de complir amb el calendari vacunal

Així, experts d'aquesta fundació, dependents de la Conselleria de Sanitat, destaquen que l'epidemiologia de les malalties immunoprevenibles a Espanya, així com l'evidència disponible sobre l'eficàcia, seguretat i efectivitat de les vacunes, han configurat un calendari de vacunació per a "garantir una adequada protecció de la població enfront de malalties per a les quals es disposa d'una vacuna".

Si bé és cert que dins dels calendaris vacunals les administracions es realitzen principalment en edat infantil (0-14 anys), gradualment se li va donant més pes a altres grups d'interés com són les embarassades o els adults majors. Per açò, insisteix que més que entendre's com a fases estanques de la vida, haurien de veure's com un procés vital continuat.

"No podem parlar només de la salut de la infància o de la persona adulta. La salut és un continu al llarg de la vida, un procés dinàmic i interconnectat, oposat als estadis d'edat tan rígids fins ara", recalquen.

Així ho reflecteix l'últim calendari comú de vacunació del Consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut 2022. També l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que commemora la Setmana de la Immunització del 24 al 30 d'abril de 2022, per a la qual la vacunació al llarg de la vida és un model sanitari, que beneficia no només als individus sinó també als sistemes de salut.

PROTECCIÓ INTERCONNECTADA

L'expert ha recalcat que un dels arguments que explica la importància d'entendre la vacunació com un procés al llarg de la vida és la protecció interconnectada que oferixen algunes bovines com la de la tosferina, que s'administra a l'embarassada per a protegir al bebé ja que les dades de la Comunitat Valenciana reflecteixen que vacunant a la mare s'aconsegueix un 90% d'efectivitat evitant la malaltia en el nounat.

Ocorre el mateix amb la vacuna de la grip, en la qual a més de protegir al bebé, també es protegeix a la dona embarassada, que presenta major risc enfront del grup de dones no embarassades.

Una altra de les raons que recolzen la idea de la vacunació com un concepte global al llarg de la vida és la desprotecció de les persones immunocompromeses enfront d'infeccions creuades.

És el cas de les persones amb diabetis o amb EPOC, malaltia pulmonar obstructiva crònica els qui pel tipus de medicació i/o tindre les defenses més baixes són més propenses a patir pneumònia, grip, herpes zóster, i quadres més greus d'aquest. Per açò, les vacunes en aquests col·lectius podrien millorar la seua qualitat de vida.

També la resistència antibiòtica és un repte al qual es pot fer front amb una aproximació de la vacunació al llarg de la vida. En aquest sentit, existeixen vacunes com les del pneumococ o les d'haemophilus influenza tipus b que han provat reduir la resistència antimicrobiana. També les pròpies vacunes de la grip disminueixen la probabilitat d'infeccions bacterianes secundàries que poden causar pneumònia o otitis mitjana.

A més, hi ha diverses vacunes en aquest aspecte en fases de desenvolupament avançades com les de Clostridium C difficile, Staphylococcus aureus o Escherichia Coli.

D'altra banda, ha comentat que el repte demogràfic Espanya presenta una piràmide regressiva típica de països desenvolupats amb taxes de natalitat i mortalitat baixes i un creixement natural molt baix.

DONAR VIDA ALS ANYS

En eixe sentit, assenyala que aquest augment de l'esperança de vida és "un èxit", però també és "un repte mèdic, social i econòmic pel que hem de canviar de perspectiva i pensar no tant a donar-li anys a la vida, sinó vida als anys".

En eixe sentit, adverteix que si una persona fràgil contrau una malaltia o infecció, com una grip o un herpes zóster és "possible que es convertisca en dependent, amb el cost econòmic i social que açò comporta".

Per açò, insisteix que la prevenció és "fonamental" com ho recomana també l'OMS, que ha afegit les vacunes com un pilar més dins de les seues recomanacions per a tindre una vida sana. "Els sanitaris hem de ser activistes de la vacunació i divulgar i fer entendre a la població els beneficis de la vacunació més enllà de la infància", ha recalcat i sobre este tema ha destacat que la Covid- 19 ha aplanat "el terreny per a fer-ho".

ÀREA D'INVESTIGACIÓ EN VACUNES (AIV)

Com a part de la Fundació FISABIO, l'AIV centra el seu treball en l'estudi de malalties prevenibles o potencialment prevenibles mitjançant la vacunació: Covid-19, grip, virus respiratori sincitial, herpes zóster, malaltia meningocòccica amb el suport d'una de les bases de dades de vida real més importants d'Europa, les de la Generalitat Valenciana.

Des de 2009, ha participat en 39 assajos clínics, els quals han tingut un impacte directe en els calendaris de vacunació valencians i en la pràctica clínica habitual. En aquest sentit, ha inclòs més de 4.290 participants, convertint-se en màxim reclutador d'Espanya en diverses ocasions.