Les unitats especialitzades en asma greu de la Comunitat Valenciana aconsegueixen un millor control d'aquesta malaltia

Amb motiu del Dia Mundial de l'Asma, que enguany es commemora el 3 de maig, els i les professionals d'aquestes unitats, amb presència en les tres províncies valencianes, recalquen la importància del treball multidisciplinari "no només per a poder recomanar a les persones afectades el millor tractament farmacològic individualitzat, sinó també per a proporcionar-los els coneixements i habilitats de maneig de la seua malaltia que els permeten previndre crisi asmàtiques", segons ha destacat la Generalitat en un comunicat.

L'asma és una malaltia inflamatoria crònica de les vies respiratòries que afecta aproximadament al 5 per cent de la població adulta, especialment a dones. És una de les malalties respiratòries cròniques més comunes a tot el món. Segons xifres preliminars, l'any passat va haver-hi entorn d'un miler d'hospitalitzacions per asma i els centres de salut valencians van atendre quasi 323.000 consultes.

La sensibilització als al·lergògens és una causa freqüent d'asma i en moltes àrees contribueix potencialment a explicar entre el 65% i el 90% dels casos en la població de xiquets i adolescents. El 80% dels pacients amb asma pateix també rinitis. Altres factors externs que contribueixen a desencadenar els símptomes són les infeccions víriques i l'exposició a irritants.

"Afortunadament, tenim cada vegada majors avanços terapèutics que ens ajuden a controlar la malaltia, tant fàrmacs biològics (que ja hi ha cinc en el mercat) com a inhaladors més potents amb posologies més còmodes (és suficient amb que s'administren una vegada al dia)", ha assenyalat la cap del Servici de Pneumologia de l'Hospital Universitari Doctor Peset, Eva Martínez-Moragón.

Les persones amb asma han de posar-se en mans especialitzades, seguir els tractaments que se'ls han prescrit i evitar els factors externs que poden ajudar a desencadenar crisis d'asma.

TABAC

"En aquest sentit, destaca el tabac, que augmenta fins a 3,9 vegades el risc de desenvolupar asma i que dificulta molt el maneig de la malaltia. Les persones fumadores tenen símptomes malgrat el tractament, pitjor control clínic, pateixen més aguditzacions i una pèrdua accelerada de la funció pulmonar", ha apuntat Martínez-Moragón.

Tampoc cal oblidar les infeccions respiratòries com a factor desencadenant de l'asma, sobretot víriques. Per açò, els especialistes assenyalen que és important no descurar el llavat de mans, la distància social i les mascaretes en determinats contextos.