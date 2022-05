Pedro Sánchez assistirà el dijous a la presentació de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt (València)

La multinacional va anunciar al març que triava Sagunt per a instal·lar la seua planta de bateries a Espanya, amb una capacitat màxima de 40 GWh i una plantilla de més de 3.000 persones, així com que invertirà 7.000 milions d'euros en el seu pla d'electrificació. Aquest projecte opta a rebre fons dels projectes estratègics PERTE convocats pel Govern per a la fabricació de cotxes elèctrics.

La presentació comptarà amb la presència dels màxims responsables de Volkswagen i de Seat, la seua filial espanyola, amb els quals la Generalitat també té previst reunir-se el dimecres previ.

A causa d'aquest acte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha excusat la seua participació en la sessió de control del dijous en Les Corts, on algun grup parlamentari pensava interrogar-li sobre Azud, un cas del que es va alçar el secret de sumari la setmana passada i que afecta a càrrecs del PP i el PSPV per presumptament haver rebut comissions en l'Ajuntament de València durant l'època de Rita Barberá.

Entre els grups que han arribat a registrar la seua pregunta, UP -soci de govern de PSPV i Compromís- pretenia qüestionar a Puig com seguir combatent el "alifac" de la corrupció, que "alimenta la desconfiança en la política i desprestigia les institucions" si seguixen eixint informació sobre "les xarxes clientelares teixides sota governs del PPCV".

Entre l'oposició, els 'populars' limitaven la seua pregunta a si Ximo Puig considera que el seu govern està defenent els interessos i drets dels valencians.

Les Corts han convocat una junta de síndics d'última hora, aquest dilluns a les 13 hores, per a abordar l'ordre del ple d'aquesta setmana davant la suspensió de la intervenció del president.