Sala Russafa estrena 'Don't be cruel', una "comèdia agredolça" sobre l'assetjament escolar i les seues seqüeles

Per a José Terol i Pablo Ricart, dos dels membres fundadors de l'agrupació, aquest muntatge suposa una nova etapa en la vida de la formació. "Volíem donar un gir cap a la comèdia, generar un to menys intens, on hi haja espai per a l'humor, però també per al reflex de problemàtiques socials, que és la marca característica de la nostra companyia", expliquen els codirectors d'aquesta nova obra.

Anteriorment havien abordat des del drama temes com la memòria històrica o la violència de gènere i desitjaven abordar la violència en les aules, l'assetjament que es pateix o el que s'exerceix en l'etapa de creixement i les seqüeles que deixa en els adults.

"Ens interessava molt que l'obra poguera arribar tant a adolescents com a pares, professors, persones que ja són madures. Les lectures que podien fer cadascun d'aquests espectadors seria diferent, però estem convençuts que tots, en un moment o un altre, hem sigut cruels amb els altres o hem permès que uns altres ho siguen. També hem patit eixa crueltat i, d'alguna manera, ha deixat ferides que sempre dol quan rasques una miqueta", comenta Terol sobre el procés previ a la selecció de dramaturga a la qual fer l'encàrrec.

El to que buscaven va marcar l'elecció com a autora de Marian Villaescusa, d'els qui tots dos es mostren seguidors absoluts. Per a Terol, és 'l'Almodóvar de València' i Ricart es va enamorar del seu treball en obres com Shhhh!o Matriu, on abordava temàtiques tan delicades com el càncer o la maternitat entrellaçant l'humor, referències del cinema o la literatura, números musicals i experiències personals en un univers absolutament propi.

"El text de Marian ens ha permès parlar d'alguna cosa tan seriosa com el bullying llevant-li intensitat i tensió. Crec que que hem posat en peus una comèdia agredolça que no adoctrina al públic, sinó que li fa rebuscar en les seues pròpies vivències i li convida a pensar en les conseqüències de la crueltat en la vida d'una persona", remarca Terol, la resposta de la qual complementa Ricard recordant que els interessa molt veure la resposta que pot tindre el públic més adolescent, qui més pot veure's directament apel·lat per la temàtica.

'Don't be cruel' es planteja com un joc. Sobre l'escenari, dos actors i una actriu es transformen en diferents personatges per a recrear situacions que parlen de l'assetjament escolar, però també de les seues conseqüències quan l'agressor i la víctima s'inserixen en el món adult, moltes vegades repetint patrons de comportament o arrossegant certes dolències. Van abillats amb un mono de treball, cadascun d'un color que els representa: el morat per a qui pren un rol més distant i fred; el roig per a aquell més intens i visceral, tant a l'hora d'infringir com de patir bullying; i el taronja per a la persona més extrovertida, qui ho viu de manera més superficial.

PSICOLOGIA DELS COLORS

Aquesta psicologia dels colors reforça la posada en escena d'un text que es basa en la investigació sobre l'assetjament escolar des d'un punt de vista emocional i social, però també filosòfic, plantejant la qüestió de si l'ésser humà és violent per naturalesa.

Arreplegant documentació de la seua experiència en les aules com a docent de teatre, Villaescusa ha sumat el testimoniatge de psicòlegs especialitzats, documentació d'assagistes i referències cinematogràfiques. "Fins i tot va afegir nostra pròpia experiència personal. Teníem por de no haver-nos implicat prou en el projecte i ens despullem nosaltres també compartint la nostra vivència com a víctimes d'assetjament perquè tots en algun moment hem suportat algun malnom, alguna burla, algun insult", afirma Terol.

La codirecció del text entre aquest i Ricart és una pràctica a la qual tots dos cada vegada li prenen més gust. Col·laboradors des de fa sis anys, afirmen complementar-se perfectament, aportant un la visió externa i un altre la interna, ja que Terol s'inclou en un elenc que completen Iván Cervera i Inma Ruiz.

La Dramática visita novament el centre cultural de Russafa creat per la formació Arden Producciones dins del 'Cicle de Companyies Valencianes', una programació amb la qual, des de fa 11 anys, ofereix una selecció de formacions de l'escena autonòmica que tenen una sòlida trajectòria al costat d'altres d'interessant proposta, però que estan arrancant el seu camí. "No sé si podem cridar-nos companyia emergent perquè aquest és el nostre tercer espectacle de llarga durada, però sí ens identifiquem amb eixa lluita per fer-nos un buit en una escena, la valenciana, que està en plena efervescència", assenyala Ricard, agraint les facilitats d'espais com Sala Russafa, on han mostrat diverses de les peces del seu repertori.

"Estem desitjosos de veure com rep el públic aquest canvi de to i aquesta temàtica, que ens pareix crucial perquè no és que ara hi haja més violència que abans en les aules, és que ara cada vegada som més conscients d'ella. Ens crida més l'atenció i som capaces de denunciar-la. Aportar alguna cosa a eixa presa de consciència no només dels adolescents, també dels adults que conviuen amb ells o que han hagut de créixer amb ella ens pareix fonamental per a, entre tots, intentar eradicar-la", conclou Terol.