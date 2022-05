Un llibre reivindica la "resistència creativa" de Berlanga davant la censura a través de l'humor i l'erotisme

L'obra, editada per la UNED, es presentarà aquest dimarts, 3 de maig, a partir de les 18.00 hores, en la Fira del Llibre de València, informa la universitat pública a distància en un comunicat.

El volum és fruit del curs homònim que el Centre Associat Alzira-València 'Francisco Tomás y Valiente' de la UNED va celebrar dins de la programació de l'Any Berlanga i que va reunir realitzadors, crítics i escriptors per a aprofundir en el llegat cinematogràfic de l'autor.

Es tracta d'una obra que arreplega les conclusions d'eixa reunió de veus expertes i que pretén aproximar al lector a "dos aspectes que sempre van interessar a Berlanga, l'humor i l'erotisme, dos temes complexos i polèmics en la seua època i hui també amb la força del políticament correcte i la irrupció d'uns nous valors morals que en ocasions raguen en una sort de neopuritanisme", explica la professora tutora d'UNED València Begoña Sáez Martínez, coordinadora del llibre al costat del professor Juan Antonio Gómez García.

"En última instància, -incideix l'especialista- humor i erotisme van ser una forma de reafirmar i salvaguardar la seua individualitat en els durs anys de la dictadura franquista i sobretot ens ajuden a aproximar-nos al seu treball i veure com les seues inquietuds segueixen interpel·lant-nos en aquests nous temps, on si bé s'ha deixat arrere la censura ens trobem amb noves traves al que es pot o no es pot dir".

Sáez recalca que, per als coneixedors de Berlanga, aquesta obra suposa "un feliç retrobament amb la temàtica i l'estil de les seues grans pel·lícules com 'El verdugo', 'Bienvenido Mr. Marshall' o 'Tamaño natural', i per a les noves generacions una oportunitat de comprovar com el seu cinema segueix interpel·lant-nos, un viatge a la història d'Espanya amb una mirada crítica on poder riure'ns de nosaltres mateixos".

I, sobretot, afig, "fer-nos pensar en sobre què podem riure'ns hui, de què podem riure'ns i de què no i què podem i què no podem mostrar hui".

En el primer capítol, titulat 'El fetichismo del empeine. Luis García Berlanga y Pierre Molinier', l'escriptor Vicente Muñoz Puelles indaga en les ambigües i complexes relacions entre les dos dimensions a propòsit d'algunes de les obres guardonades en el Premi La Sonrisa Vertical (1979-2004), de l'univers fílmic de 'Tamaño natural' (per ventura la pel·lícula més patentement "eròtica" de la seua filmografia) i del propi món literari personal de l'escriptor.

'Esperpento y humor negro en El verdugo', a càrrec de l'historiador del cinema i cineasta Kepa Sojo, constitueix una detallada anàlisi crítica d'aquest film, mentre que en 'Esperpento y humor negro en El verdugo', de l'escriptora i professora Julia-Savina Gutiérrez, es pren com a punt de partida el cinema neorrealista italià, en la tradició del qual tant el valencià com Azcona es van inserir inicialment, per a reflexionar sobre la representació de la figura femenina (en contraposició amb la masculina) en els films en què tots dos creadors van col·laborar.

TRILOGIA NACIONAL

El següent treball, 'La Trilogía nacional de Luis García Berlanga: un retablo esperpéntico de la Transición española', escrit pel professor i crític cinematogràfic Juan Antonio Gómez García, proposa una visió de la famosa trilogia berlanguiana que tracta d'explicitar el seu caràcter i el seu sentit polític, establint un diàleg entre les tres pel·lícules i el context històric en què es van filmar.

En el capítol 'La lujuria nacional: el erotismo hipodérmico de Luis García Berlanga', el seu autor, el jurista i assagista Raúl C. Cancio Fernández, partint de la vinculació que ha existit en bastants ocasions entre humor i erotisme en les diferents arts al llarg de la Història, se centra en la manera en què aquest es relacionen en el cinema de Berlanga, particularment en 'Tamaño natural'.

Finalment, 'Las mujeres flotantes del cineasta Luis García Berlanga', de les professores Begoña Siles Ojeda i Carolina Hermida Bellot, duu a terme una profunda reflexió entorn de la figura femenina i les seues implicacions eròtiques, així com les seues relacions amb les figures dels hòmens, mitjançant l'anàlisi crítica de l'anomenada "Trilogia de la dona devoradora": 'La boutique', 'Vivan los novios' y 'Tamaño natural', realitzades a la fi de la dècada dels seixanta i principis dels setanta.

A més del volum sobre Berlanga, l'UNED València portarà a l'Espai Autors de la Fira del Llibre la presentació d'altres dos novetats editorials: 'Electra, Don Trancredo y sus couplets' (Editorial Renacimiento), del catedràtic de Literatura Cecilio Alonso; i 'Primero vivir, después escribir', del psicòleg José Antonio García Marcos.